I pronostici di venerdì 18 agosto: Serie B, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di venerdì 18 agosto: ricomincia la Serie B ma si gioca anche in Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e Arabia Saudita.

Saranno i pluricampioni in carica del Bayern Monaco a dare il via alla Bundesliga 2023-24. Quella della scorsa stagione è stata una vittoria “inaspettata”, con i bavaresi che hanno chiuso al primo posto solo grazie ad un vero e proprio suicidio sportivo dei rivali del Borussia Dortmund, che hanno fallito il match ball proprio all’ultima giornata di campionato.

I dominatori assoluti del calcio tedesco vogliono tornare a dettare legge senza patemi e per farlo hanno realizzato uno dei loro sogni: portare in Germania Harry Kane, appena arrivato dal Tottenham per oltre 100 milioni di euro. La stagione, tuttavia, è iniziata nel peggiore dei modi. E cioè con una netta sconfitta contro il Lipsia (0-3) nel match che assegnava la Supercoppa di Germania. Bayern che cercherà quindi di farsi perdonare nella trasferta di Brema contro il Werder: la vittoria stavolta non sembra essere in discussione, in una gara in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno tre. Si gioca anche in Francia, con il Marsiglia che proverà voltare pagina dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League: successo alla portata contro il neopromosso Metz.

Pronostici altre partite

In Premier il Nottingham Forest va a caccia dei tre punti dopo aver messo paura all’Arsenal all’esordio: i Tricky Trees dovrebbero far valere il fattore casalingo – determinante la scorsa stagione – contro il neopromosso Sheffield United.

In Liga invece ci sono due anticipi: il Valencia, dopo l’exploit di Siviglia, è favorito contro il Las Palmas, mentre per il Villarreal c’è una trasferta insidiosa contro il Maiorca. Riparte anche la Serie B con un anticipo coi fiocchi: il Bari ospita un Palermo che si è pesantemente rinforzato sul mercato. In Arabia Saudita scende in campo l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, sconfitto a sorpresa all’esordio: contro l’Al-Taawon i gialloblù dovrebbero tornare a vincere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayern Monaco vincente e almeno tre reti complessive in Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Al-Ettifaq (in Al Hazem-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Antalyaspor o pareggio (in Antalyaspor-Koyaspor, Super Lig, ore 20:00) • Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Sheffield United, Premier League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Nassr-Al Taawon, Saudi Pro League, ore 20:00

• Metz-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00 • Leeds-West Bromwich, Championship, ore 21:00 • LDU Quito-El Nacional, LigaPro Ecuador, ore 00:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Hvidovre-Copenaghen, Supeligaen, ore 19:00

• Heracles-NEC Nijmegen, Eredivisie, ore 20:00

• Bari-Palermo, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio e almeno un gol per parte in Maiorca-Villarreal, Liga, ore 19:30