Liverpool-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Bournemouth è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Il punto conquistato a Stamford Bridge contro il Chelsea nella prima giornata di campionato ha quasi il retrogusto di una vittoria per il Liverpool, la cui prestazione è stata insufficiente e al di sotto delle aspettative.

I Reds hanno evitato la sconfitta contro una diretta concorrente, ma per larga parte del match sono rimasti in balia dei Blues, tenendo pochissimo la palla tra i piedi (35% del possesso) e segnando in occasione dell’unico tiro in porta: la rete l’ha realizzata il Luis Diaz, di gran lunga il migliore dei suoi insieme a Salah. Evidenti i problemi della squadra di Jurgen Klopp nella zona nevralgica del campo: il tecnico tedesco ha adattato nel ruolo di mezzala sia Gakpo che Szoboszlai, ma è sotto gli occhi di tutti che quel reparto necessita al più presto di rinforzi dopo i numerosi addii (Fabinho, Henderson, Keita, Fabio Carvalho) che si sono susseguiti in questa sessione di mercato. Il club sembrava avesse chiuso per Caicedo del Brighton, che sarebbe dovuto arrivare ad Anfield per la cifra monstre di oltre 100 milioni di euro, ma alla fine il forte centrocampista ecuadoregno ha preferito il Chelsea, approdando a Londra. Ed il Liverpool è corso ai ripari virando sul giapponese Endo dello Stoccarda, acquisto che dovrebbe essere ufficializzato nel fine settimana.

Reds imbattuti da 12 partite ad Anfield

Nel frattempo i Reds si preparano a ricevere l’abbraccio di Anfield Road, dove sono rimasti imbattuti nelle ultime dodici gare di Premier League.

L’avversario del Liverpool nella seconda giornata di campionato è il Bournemouth, che un anno fa in questo stadio subì una delle sconfitte più pesanti della sua storia, venendo travolto con un incredibile 9-0. Le Cherries poi si presero la rivincita nel ritorno, battendo 1-0 Salah e compagni al Vitality Stadium. I rossoneri hanno esordito con un pareggio casalingo contro il West Ham: è successo tutto nella ripresa, con Solanke che ha replicato a Bowen. Una prestazione che ad ogni modo non è piaciuta al tecnico Andoni Iraola, il quale ha rimproverato ai suoi uomini l’eccessiva lentezza nel far girare la palla.

Come vedere Liverpool-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Liverpool-Bournemouth è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Liverpool dovrebbe conquistare i primi tre punti della sua stagione ma l’assenza di un centrocampista difensivo rimane un bel problema, soprattutto in fase di non possesso. Non è da escludere che il Bournemouth segni almeno una rete nel tempio dei Reds.

Le probabili formazioni di Liverpool-Bournemouth

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Billing, Rothwell; Brooks, Christie, Kluivert; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1