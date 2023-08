Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Friburgo è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

L’Hoffenheim è reduce da una stagione in tono minore, sicuramente una delle peggiori da quando la squadra di Sinsheim frequenta la massima serie. Kramaric e compagni erano partiti con l’obiettivo di migliorare l’anonimo nono posto dell’anno precedente ed invece se la sono vista brutta, rischiando di ritrovarsi addirittura in Zweite Liga.

Fondamentali per raggiungere la salvezza le due vittorie casalinghe, pesantissime, contro Eintracht Francoforte e Union Berlino, che hanno permesso alla squadra allenata da Pellegrino Matarazzo (ex Stoccarda) di tirarsi fuori dai guai e chiudere con soli tre punti di vantaggio sul terzultimo posto. L’allenatore statunitense ma di chiare origini italiane è stato confermato in panchina ed anche il mercato condotto finora sembra essere ambizioso: l’Hoffenheim ha ceduto il trequartista Baumgartner al Lipsia per 24 milioni di euro ma in compenso potrà contare su un nove “puro” come l’olandese Wout Weghorst, che torna in Bundesliga dopo le esperienze non entusiasmanti con Besiktas, Burnley e Manchester United. Un rapace d’area era affettivamente quello che è mancato nelle ultime stagioni, nelle quali Kramaric ha ricoperto spesso e volentieri il ruolo di falso nueve. L’altro acquisto interessante è Attila Szalai, difensore ungherese arrivato dal Fenerbahçe per 12 milioni.

Dopo aver ottenuto risultati contrastanti nelle amichevoli, l’Hoffenheim ha strapazzato il Lubeck nel primo turno di Coppa di Germania, esordendo con un roboante 4-1.

Nella prima giornata alla PreZero Arena c’è subito una prova del nove: l’avversario che gli uomini di Matarazzo avranno di fronte è il Friburgo, la cui dimensione è ormai europea. La squadra di Christian Streich si è qualificata per l’Europa League per il secondo anno consecutivo: il club della Foresta Nera ha chiuso al quinto posto dopo aver avuto la peggio nella volata finale per la qualificazione alla Champions League. Il tecnico è riuscito finora a trattenere i migliori: sono partiti Schade e Flekken – entrambi in direzione Brentford – e al loro posto sono arrivati Adamu e Muller, rispettivamente da Lipsia e Stoccarda.

Come vedere Hoffenheim-Friburgo in diretta tv e streaming

La gara tra Hoffenheim e Friburgo, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il rendimento esterno del Friburgo lo scorso anno non è stato impeccabile, è vero. Ma la rosa non è stata stravolta e nel precampionato Grifo e compagni hanno lanciato ottimi segnali: non è da escludere che riescano ad evitare la sconfitta in casa di un’Hoffenheim desideroso di rilanciare le proprie ambizioni. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Friburgo

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Akpoguma, Vogt, Brooks; Kaderabek, Prömel, Grillitsch, Justvan; Kramaric; Bebou, Weghorst.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Keitel, Eggestein; Doan, Höler, Grifo; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1