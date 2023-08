Fulham-Brentford, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Fulham-Brentford è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Difficile dire chi ha fatto meglio: certo, il Fulham ha vinto, quindi chi vince ha sempre ragione e lo ha fatto pure in trasferta sul campo dell’Everton, mentre il Brenftord ha pareggiato sì in casa, ma lo ha fatto contro il Tottenham, quindi, insomma, entrambe hanno fatto bene al debutto.

Le due squadre, che scenderanno in campo nel pomeriggio di sabato, si sono anche affrontate in una amichevole lo scorso 23 luglio, quindi si conoscono, o almeno così potrebbe sembrare. E a vincere è stato il Fulham (3-2) in una partita di luglio che è evidente ha regalato emozioni e ha dato indicazioni ai due tecnici. Certo, si gioca per il campionato adesso quindi sotto l’aspetto mentale le squadre scenderanno in campo con un pensiero diverso, ma questo non significa che non possa andare a finire come successo poco meno di un mese fa. Magari non con lo stesso risultato, ma sicuramente con una vittoria dei padroni di casa che, come detto, hanno dimostrato al debutto di essere già in palla sia sotto l’aspetto fisico che anche sotto quello tattico. Vincere in trasferta non è mai facile, e riuscire a respingere gli attacchi dell’Everton ha dato una buona dimostrazione di compattezza difensiva.

Come vedere Fulham-Brentford in diretta tv e in streaming

Fulham-Brentford è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un risultato simile a quello dell’amichevole dello scorso luglio, con il Fulham vittorioso in una sfida che dovrebbe regalare non solo un gol per squadra ma almeno, e ovviamente, almeno tre complessive. Poi i padroni di casa dovrebbero prendersi una vittoria importante, sudatissima, contro una squadra comunque in palla. Sì, potrebbe andare proprio in questo modo.

Le probabili formazioni di Fulham-Brentford

FULHAM (4-3-3): Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Lukic; Wilson, Pereira, Decordova-Reid; Jimenez.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Hickey, Mee, Pinnock, Collins, Henry; Janelt, Norgaard; Damsgaard; Mbeumo, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1