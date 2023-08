Empoli-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Verona è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Subito un potenziale scontro per la salvezza nella Serie A 2023-24. L’Empoli vuole ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno, in cui non è mai stato realmente coinvolto nella lotta per non retrocedere. E, come era avvenuto nella stagione precedente, si è salvato con enorme anticipo, regalandosi un girone di ritorno all’insegna della più totale tranquillità.

Non si può dire lo stesso del Verona, che al contrario per rimanere nella massima serie ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie. Gli scaligeri, praticamente in zona retrocessione per tutto il campionato, hanno rischiato di finire al piano di sotto, spuntandola solo nello spareggio in gara unica con lo Spezia, andato in scena lo scorso giugno sul campo neutro di Reggio Emilia. I gialloblù sono ripartiti da Marco Baroni, tecnico che dopo aver riportato il Lecce in Serie A è riuscito, nonostante un’annata di alti e bassi, a portare in salvo i salentini attraverso un gioco propositivo e mai rinunciatario. Sulla panchina dell’Empoli è stato invece confermato Paolo Zanetti, allenatore preparato che non ha fatto rimpiangere il suo predecessore Andreazzoli. Entrambe hanno già giocato una gara ufficiale, essendo impegnate nei 32esimi di Coppa Italia: i toscani si sono fatti sorprendere dal Cittadella (1-2) finendo subito fuori dalla competizione, mentre il Verona ha avuto la meglio 3-1 con l’Ascoli ed ha voltato pagina dopo le due sconfitte di fila nelle amichevoli con Bastia e Heidenheim, in cui la retroguardia di Baroni ha ballato un po’ troppo, incassando ben 6 gol.

Empoli-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Sulla corsia sinistra dell’Empoli non c’è più Parisi, passato ai cugini della Fiorentina: il suo posto verrà preso da uno tra Cacace e Pezzella. L’attacco sarà ovviamente sulle spalle di Caputo, assistito sulla trequarti dal recuperato Baldanzi. Ai lati del gioiellino azzurro agiranno due nuovi acquisti, l’ex Spezia Gyasi e Cancellieri, appena arrivato dalla Lazio. Zanetti dovrà fare a meno degli infortunati Fazzini e Maldini.

La nuova veste tattica del Verona dovrebbe essere il 4-2-3-1, con l’ex viola Saponara che, insieme ai veloci Ngonge e Mboula, avrà il compito di innescare la prima punta Djuric. In mediana giocheranno con ogni probabilità Hongla e Duda: il ceco però non è al meglio ed è insidiato dal nuovo arrivato Folorunsho. Problemi in difesa per Baroni, che in Toscana non potrà disporre degli squalificati Faraoni e Hien. Assenti anche Braaf, Lazovic ed Henry.

Come vedere Empoli-Verona in diretta tv e in streaming

Empoli-Verona, in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Tutti i match della Serie A sono trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella passata stagione le sfide tra Empoli e Verona sono terminate 1-1 sia all’andata che al ritorno e non sarebbe una sorpresa se anche stavolta si dividessero la posta in palio. Probabile anche il segno gol, che si è sempre verificato negli ultimi cinque testa a testa.

Le probabili formazioni di Empoli-Verona

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani, Doig; Hongla, Duda; Ngonge, Saponara, Mboula; Djuric.

Empoli-Verona: chi vince? Empoli

Pareggio

Verona View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1