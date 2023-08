Cremonese-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Catanzaro è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Una è retrocessa, l’altra ha vinto il campionato. Una punta, evidentemente, anche per la rosa che ha a disposizione, al ritorno nella massima serie, l’altra a salvarsi dopo una stagione, quella scorsa, ricca di soddisfazioni. La sfida tra Cremonese e Catanzaro, almeno sulla carta, sembra essere segnata. Ma i calabresi di Vivarini hanno quell’entusiasmo che serve in questi casi. E saranno spinti inoltre da molti tifosi al seguito. Quindi, per la Cremonese di Ballardini sarà tutt’altro che semplice.

Ovviamente i padroni di casa sono favoriti, anche perché il tecnico ha tutta la rosa a disposizione e si può permettere il lusso di fare delle scelte. Con Ciofani che potrebbe essere dirottato in panchina almeno inizialmente e da utilizzare a gara in corso. Anche Vivarini potrebbe decidere di affidarsi a Donnarumma lì davanti, con Iemmello, il vero trascinatore della scorsa stagione, che dovrebbe guardare i compagni giocare dal primo minuto.

Tornando quindi al pronostico, come detto la Cremonese ha tutte le carte in regola per riuscire a piazzare la prima vittoria della propria stagione. Anche i bookmaker la pensano in questo modo.

Come vedere Cremonese-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Cremonese-Catanzaro è in programma sabato 19 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Catanzaro

Una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e anche almeno una rete per squadra e che si potrebbe sbloccare pure nella prima frazione di gioco. La Cremonese però, alla fine dei novanta minuti, dovrebbe riuscire a trovare i tre punti. Una vittoria per partire con il piede giusto e dare anche un segnale, immediato, a tutte le altre. Per la promozione la squadra di Ballardini c’è, eccome.

Le probabili formazioni

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola, Ravanelli, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Collocolo, Bertolacci; Zanimacchia, Vasquez, Afena Gyan.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo; Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte; Donnarumma, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1