Bundesliga, pronostici prima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il match più interessante è quello tra Bayer Leverkusen e Lipsia, già un possibile scontro diretto: pronostici.

Tutte, come ogni anno, all’inseguimento del solito Bayern Monaco. Nella passata stagione la “dittatura” bavarese, che caratterizza la Bundesliga ormai da oltre un decennio, ha rischiato di essere rovesciata: il Borussia Dortmund ha mollato sul più bello, quando sarebbe bastato battere un Mainz senza più obiettivi nell’ultima giornata per tornare a vincere il titolo.

Ma quello dei gialloneri è stato un suicidio sportivo destinato a restare nella storia, con il Bayern Monaco che, quasi inaspettatamente, si è ritrovato per l’undicesima volta consecutiva sul gradino più alto del podio dopo che le speranze sembravano sfumate in maniera definitiva una settimana prima. Dietro alla squadra di Thomas Tuchel ed al Borussia Dortmund, ha chiuso il sempre ambizioso Lipsia, che sabato scorso ha tirato uno schiaffone ai campioni in carica, travolgendoli 3-0 all’Allianz Arena nel match che assegnava la Supercoppa di Germania. Nonostante la numerose cessioni eccellenti (Nkunku, Szoboszlai e Gvardiol) la squadra di Marco Rose non dà l’impressione di essere meno competitiva della passata stagione, anzi.

I Roten Bullen nel primo turno di campionato si presenteranno alla BayArena sulle ali dell’entusiasmo ma dovranno fare attenzione al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, apparso già in palla nelle ultime amichevoli: i gol non dovrebbero mancare. Trasferta complicata anche per il Friburgo di Vincenzo Grifo, che sarà di scena a Sinsheim: l’Hoffenheim ha finalmente trovato un nove puro (Weghorst) e punta ad archiviare l’ultima stagione, in cui si è ritrovato a lottare per non retrocedere.

Le previsioni sulle altre partite

Ha particolarmente brillato nelle amichevoli il Borussia Monchengladbach, altra squadra chiamata a voltare pagina dopo una stagione non entusiasmante.

I Fohlen, da quest’anno guidati dall’ex tecnico di Young Boys e Leverkusen Gerardo Seoane, hanno vinto ben otto dei test disputati – compreso un roboante 5-1 contro lo Stoccarda – e una settimana fa hanno rifilato sette gol al Bersenbruk in Coppa di Germania. Debutteranno in casa dell’ostico Augsburg, che come al solito punta ad una salvezza tranquilla: ci sono buone possibilità che il Gladbach eviti quantomeno la sconfitta. Ha voglia di riscatto anche lo Stoccarda, salvatosi solamente dopo il doppio spareggio promozione-retrocessione contro l’Amburgo: il match casalingo contro il Bochum, formazione che in trasferta fa solitamente meno paura, è alla portata. Dovrebbe esordire con una vittoria anche il Wolfsburg: i biancoverdi al debutto ospitano il neopromosso Heidenheim, tra le principali candidate alla retrocessione.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Augsburg-Borussia Monchengladbach)

Stoccarda (in Stoccarda-Bochum)

Wolfsburg (in Wolfsburg-Heidenheim)

Le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Lipsia

Hoffenheim-Friburgo

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Bayer Leverkusen-Lipsia

Wolfsburg-Heidenheim