Bari-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-Palermo è valida per la prima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il San Nicola di Bari palcoscenico dell’ultimo atto della scorsa stagione ma anche come prima partita di quest’anno. Sì, in Puglia si è giocato il match che ha mandato il Cagliari in Serie A e si gioca quello che apre i battenti. E sarà sfida vera, tra due squadre che hanno ovviamente grandi ambizioni, magari di massima serie diretta, sicuramente di playoff. Entrambe hanno giocato in Coppa Italia nei giorni scorsi, con dei risultati differenti.

Il Bari di Mignani ha perso in casa contro il Parma, il Palermo di Corini invece ha dato filo da torcere al Cagliari di Ranieri, ed i siciliani sono stati buttati fuori solamente dopo i supplementari. Ma è pur sempre calcio d’agosto, con due squadre che ovviamente non hanno mai avuto ambizioni di vincere la Coppa. Quello dei scorsi giorni è stato solamente un rodaggio per il match di questa sera: un match che vede leggermente favoriti, in ogni caso, i padroni di casa.

Certo, i pugliesi hanno cambiato tanto in questa sessione di mercato: tra i pali non c’è più Caprile, e in attacco non c’è Cheddira. Sarà Nasti, ex Cosenza, a guidare il reparto avanzato. Un po’ meno ha cambiato il Palermo, che ha inserito in rosa quell’Insigne vincitore del campionato contro il Frosinone. Entrambe dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3.

Come vedere Bari-Palermo in diretta tv e in streaming

Bari-Palermo è in programma venerdì 18 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Palermo

Una gara, quella del San Nicola, da almeno una rete per squadra. Su questo non sembrano esserci dubbi. Rimane la questione aperta relativa al risultato finale che, come detto prima, potrebbe sorridere ai galletti. Ma anche un pareggio potrebbe venire fuori. Difficile, ovviamente, pensare ad una vittoria ospite. Noi, onestamente, siamo più propensi per la X.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Frattali; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Bellomo; Morachioli, Nasti, Schleider.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1