Al Hilal-Al Fayha e Al-Ittihad-Al Tai, Saudi Pro League: pronostici

Al Hilal-Al Fayha e Al-Ittihad-Al Tai sono due partite della seconda giornata della Saudi Pro League e si giocano sabato alle 20:00: tv, streaming, pronostici.

L’Al-Hilal in questi giorni si è ripreso la scena ed ha dimenticato la recente sconfitta nella finale dell’Arab Cup contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo arruolando un altro campionissimo. Si tratta di Neymar, l’ennesimo top player che si aggiunge alla lista, ormai lunghissima, di giocatori che hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita.

Il brasiliano, in rotta con il Psg, riparte così da Riad. Da un club che nelle ultime settimane ha messo le mani su elementi del calibro di Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Koulibaly, Marega e Malcom, diventando automaticamente uno dei principali candidati alle vittoria del titolo. Stanno facendo discutere, intanto, i numerosi benefit di cui godrà Neymar. Che, oltre ad intascare uno stipendio faraonico – probabilmente secondo solo a quello di Ronaldo, 300 milioni spalmati in due anni – potrà praticamente disporre di qualsiasi comfort. Da una villa con oltre 25 stanze e tre saune ad auto extralusso, passando per il jet privato, pronto a scarrozzare l’ex Barcellona ovunque voglia andare (ovviamente a spese del club).

Al-Hilal, Neymar subito in campo?

Neymar potrebbe già debuttare nel match con l’Al-Fayha, valido per la seconda giornata di campionato. L’Al-Hilal sabato scorso ha esordito con un successo per 3-1 ai danni dell’Abha, travolto dalla tripletta di uno scatenato Malcom. Milinkovic-Savic e compagni sulla carta sono favoriti anche contro l’Al-Fayha ma non dovranno sottovalutare una squadra che ha debuttato con un convincente 3-1 contro l’Al-Khaleej.

Nel match di Riad sono previsti almeno tre gol complessivi, mentre l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté se la vedrà con l’Al-Tai. I gialloneri di Gedda sono reduci dal roboante 3-0 rifilato all’Al-Raed (doppietta di Coronado) e si ripeteranno verosimilmente anche davanti al proprio pubblico. Stavolta l’ex attaccante del Real Madrid, a secco nel match precedente, dovrebbe riuscire a finire nel tabellino dei marcatori.

Come vedere Al Nassr-Al Taawon in diretta tv e in streaming

I match tra Al-Hilal e Al-Fayha e tra Al-Ittihad e Al-Tai, in programma sabato alle 20:00, saranno trasmessi in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), che insieme a La7 ha acquisito i diritti su alcuni match del campionato saudita.