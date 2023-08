Tennis, questa foto ti manderà in orbita: contatore dei like in tilt

Tennis, dire che in questa foto sia irresistibile sarebbe un eufemismo: un’esplosione di like per la campionessa.

La sua vita è cambiata radicalmente da un giorno all’altro. Fino a qualche mese fa era fidanzata con Juan Betancourt, un aitante modello cubano del quale sembrava innamorata pazza. Poi, dal nulla, è uscita allo scoperto insieme al suo nuovo boyfriend, stavolta di origini greche.

La storia d’amore tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas è iniziata all’improvviso. Non era nell’aria, non era all’orizzonte. I due tennisti si sono incontrati, si sono “riconosciuti” come anima gemella l’uno dell’altra e il resto, ormai, è storia. La loro relazione ha tenuto banco in questa estate caldissima, riuscendo ad adombrare altri amori celebri come, ad esempio, quello tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, ma anche quello che è esploso tra Grigor Dimitrov e Madalina Ghenea. E questo perché il romanticismo che ci stanno regalando il greco e la spagnola era, evidentemente, tutto quello di cui avevamo bisogno, non fosse altro per continuare a credere che il lieto fine esiste e gli amori da favola pure.

Non passa giorno senza che la nuova coppia non posti qualcosa che ci fa sognare a occhi aperti e che ci intenerisca. Nei giorni scorsi abbiamo fatto addirittura una scorpacciata di sentimenti e di dolcezza, visto e considerato che, in occasione del compleanno di lui, i due campioni si sono superati postando una valanga di video e di foto.

Tennis, Paula Badosa è irresistibile: beato Tsitsipas…

I contenuti in questione ci riportano sempre al punto di partenza, nel senso che non fanno altro che confermare quanto saldo sia il loro legame e quanto puro sia il sentimento che li lega da qualche mese a questa parte.

E quando, qualche ora fa, la bella Paula ha postato due nuove fotografie in cui posa da sola, il nativo di Atene non ha resistito. Ha voluto sottolineare ancora una volta quanto si senta fortunato e come lei abbia cambiato la sua vita. Se ha strabuzzato gli occhi lui, che al fascino della Badosa dovrebbe ormai essere più o meno abituato, figurarsi allora come possano avere reagito i follower della reginetta del tennis spagnolo.

In questi scatti l’iberica è di una bellezza abbagliante, splendida con un completo di colore azzurro che fa deliziosamente pendant con i suoi occhi e con il biondo dei suoi capelli. Poco importa, allora, che Stefanos non abbia ancora vinto uno Slam, perché mettendosi con lei ha portato a casa un trofeo ancor più prestigioso: l’amore di una delle tenniste più sexy che esistano sulla faccia della terra.