Al Nassr-Al Taawon, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Nassr-Al Taawon è una partita della seconda giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

No Ronaldo, no party. Senza il suo giocatore più rappresentativo l’Al-Nassr ha esordito con una sconfitta nell’edizione 2023-24 della discussa Saudi Pro League.

In realtà, nella prima giornata del massimo campionato saudita, non mancava solamente il cinque volte Pallone d’oro, ma quasi tutti i nuovi acquisti che nelle ultime settimane sono stati scelti per rinforzare la rosa del club di Riad, ad eccezione dell’ex Liverpool e Bayern Monaco Sadio Mané. Tra infortuni e scelte tecniche, lunedì scorso l’allenatore Luis Castro ha deciso di far rifiatare i vari Fofana, Brozovic, Alex Telles e Talisca, che solo due giorni prima erano scesi in campo nella finale dell’Arab Cup, vinta a spese dei rivali cittadini dell’Al-Hilal, altra squadra che non sta badando a spese in questa sessione di mercato e che proprio martedì scorso ha ufficializzato l’arrivo di Neymar dal Psg. Il torneo dell’Al-Nassr inizia dunque in salita: i gialloblù si sono arresi 2-1 all’Al-Ettifaq, formazione allenata da Steven Gerrard ed in cui, da quest’anno, milita l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson. Nella sfida casalinga con l’Al Taawon torneranno a disposizione quasi tutti, ma per quanto riguarda CR7, uscito dolorante contro Milinkovic-Savic e compagni, i dubbi permangono. Il nativo di Funchal è alle prese con un infortunio al ginocchio: secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, dovrebbe stringere i denti e partire dal 1′.

Ronaldo o non Ronaldo, i primi tre punti dovrebbero comunque arrivare contro il club della città di Burayda, che nella passata stagione ha chiuso al quinto posto, alle spalle delle big della Saudi Pro League. Allenato dal brasiliano Chamusca, l’Al-Taawon ha esordito con un pareggio (1-1) in casa dell’Al-Fateh. L’acquisto più oneroso, finora, è quello del difensore brasiliano Girotto, prelevato per 4 milioni di euro dal Nantes.

Come vedere Al Nassr-Al Taawon in diretta tv e in streaming

La gara tra Al Nassr e Al Taawon, in programma venerdì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

Anche in caso di nuovo forfait di Ronaldo, l’Al-Nassr ha le carte in regola per avere la meglio sull’Al-Taawon in una sfida da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Taawon

AL-NASSR (4-2-3-1): Al-Aqidi; Al-Ghannam, Al-Fatil, Lajami, Alex Telles; Fofana, Al-Khaibari; Talisca, Brozovic, Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-TAAWON (4-3-3): Mailson; Al-Ghamdi, Girotto, Kadesh, Faqeehi; Flavio, Al-Mahdioui, Medran; Mateus, Bahusayn, Tawamba.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1