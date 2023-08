I pronostici di mercoledì 16 agosto: Supercoppa Europea e Conference League

I pronostici di mercoledì 16 agosto: ad Atene si assegna la Supercoppa Europea 2023. Se la contendono Manchester City e Siviglia.

Nella notte di Atene – lo stadio è quello dell’Olympiacos – il Manchester City va a caccia di un altro trofeo, la Supercoppa Europea, in un match che il club inglese ha l’onore di disputare per la prima volta nella sua storia.

Detentori della Champions League, nella capitale greca i Citizens di Guardiola affronteranno il Siviglia, che lo scorso maggio ha sollevato la sua settimana Europa League battendo ai rigori la Roma nella finale di Budapest. Le due squadre sono reduci da risultati contrastanti: il City ha strapazzato 3-0 il Burnley allenato dal suo ex capitano Kompany; gli andalusi invece non hanno iniziato bene la stagione, perdendo in casa 2-1 contro il Valencia. La difesa del Siviglia difficilmente riuscirà a contenere l’attacco stellare dei campioni d’Europa, guidato da un Haaland già in grande spolvero (doppietta) nella prima giornata di campionato. Oggi scende in campo un’altra squadra inglese, il Norwich: i gialloverdi, che militano in Championship, sono reduci dal pirotecnico 4-4 con il Southampton che ha fatto seguito alla vittoria per 2-1 contro l’Hull. Dovrebbero fare bene anche in League Cup in casa di un Qpr che nelle prime due gare di campionato ha incassato ben sei reti totali.

Pronostici altre partite

Si gioca anche un anticipo del terzo turno di Conference League, la gara di ritorno tra Flora Tallinn e Farul Costanza. I rumeni hanno ipotecato il passaggio del turno già una settimana fa, battendo con un comodo 3-0 gli estoni sul Mar Nero.

In terra baltica i campioni di Romania in carica potrebbero dare priorità all’imminente match di campionato con il Rapid Bucarest facendo un corposo turnover: non è da escludere che il Flora possa segnare almeno un gol in una gara prolifica. Nella notte vanno in scena alcune partite di Copa do Brasil: occhi puntati sul derby paulista tra San Paolo e Corinthians, con i padroni di casa che partono leggermente favoriti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente e almeno un gol per parte in Manchester City-Siviglia, Supercoppa Europea, ore 21:00

Vincenti

• Norwich o pareggio (in QPR-Norwich, League Cup, ore 20:45)

• San Paolo (in San Paolo-Corinthians, Copa do Brasil, ore 00:30) • Orense (in Orense-Gualaceo, LigaPro Ecuador, ore 02:30) • Alianza Lima (in Alianza Lima-Sport Huancayo, Perù Liga 1, ore 03:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• QPR-Norwich, League Cup, ore 20:45

• Carlos Mannucci-Cusco, Perù Liga 1, ore 00:30 • Deportivo Garcilaso-Sport Boys, Perù Liga 1, ore 01:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Flora Tallinn-Farul Costanza, Conference League, ore 18:00

• Mushuc Runa-Guayaquil City, LigaPro Ecuador, ore 23:30

• Flamengo-Gremio, Copa do Brasil, ore 02:30

Il “clamoroso”

Pareggio e almeno un gol per parte in Universidad Catolica-Colo Colo, Copa Chile, ore 00:00