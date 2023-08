Hamilton e Shakira, incontri di fuoco in una villa da sogno: mai visto tanto lusso

Hamilton e Shakira, è in questa villa paradisiaca con vista mare che si starebbe consumando la passione tra i due.

Amici? Forse sì, forse no, chi può dirlo? Sta di fatto che, se anche fossero solo questo, amici per l’appunto, è evidente che siano piuttosto intimi. Molto intimi, per la precisione, dal momento che pur non essendo ancora usciti allo scoperto gli avvistamenti e le voci si fanno sempre più insistenti.

Il pluricampione di Formula 1 Lewis Hamilton e la cantautrice colombiana Shakira si trovano, in questi giorni, ad Ibiza. Nessuno li ha visti in giro nell’isola delle Baleari. Non si stanno godendo le spiagge e la fervente movida insieme, ma pare che qualche incontro ci sia comunque stato. Al “buio”, per così dire, considerando che questi appuntamenti sono stati, guarda caso, solo ed esclusivamente notturni. E non sono avvenuti in pubblico, ovviamente, ma in gran segreto. Più o meno, giacché il fatto che siamo qui a raccontarvi dei rumors che nei giorni scorsi hanno infiammato l’isola significa già, di per sé, che la loro storia d’amore è un po’ il segreto di Pulcinella.

Il pilota e la star di Barranquilla si sarebbero incontrati, in svariate occasioni, nella villa che Shakira avrebbe affittato per il periodo della sua permanenza ad Ibiza. Si tratta di un immobile di grande pregio, esclusivo e riservato, dotato di ogni comfort e lussuoso in tutto e per tutto. Una proprietà che, come rivela il portale Ecodisseny, è immersa nel verde e vanta un giardino paradisiaco. La vicinanza al mare fa di essa una delle case più belle dell’isola e non ci stupisce affatto, in quanto tale, che l’ex di Piqué abbia deciso di optare per essa.

Shakira ed Hamilton, la passione esplode in una villa di lusso fronte mare

A svelare i dettagli “piccanti” degli incontri notturni tra il pilota e la cantautrice è stata la conduttrice spagnola Tamara Gorro, durante sua partecipazione al programma Y ahora Sonsoles.

“È uscito a far festa in alcune discoteche molto famose – ha detto a proposito di Hamilton – E poi dove è andato… Ecco, con la nostra Shakira, per concludere la serata nel migliore dei modi. Possiamo confermare – ha aggiunto – che Hamilton è entrato di notte, presumiamo per incontrare Shakira, logicamente… E possiamo confermare, attraverso le dichiarazioni di una persona con cui ho parlato, che Hamilton è stato visto entrare nella proprietà di notte”. Villa Coco Loco, si chiama così la casa in cui i due piccioncini starebbero soggiornando nel tentativo, a quanto pare vano, di ritagliarsi qualche momento di intimità.

La residenza, che secondo i bene informati sarebbe una delle più lussuose di tutta Ibiza, si trova in cima a una montagna, nel complesso residenziale di Roca Llisa. La vista fronte mare è senza ombra di dubbio il suo cavallo di battaglia, ma anche le finiture di pregio, le piscine e gli spazi terrazzati avranno certamente inciso sulla scelta di Shakira. Che avrebbe speso ben volentieri, di conseguenza, i soldi – presumiamo si parla di svariate migliaia di euro – necessari per una villa di questo calibro.