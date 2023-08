Serie A in TV: nuova offerta Sky Calcio a metà prezzo

Sky ha lanciato una nuova, interessante promozione: è possibile avere Sky TV e Sky Calcio a metà prezzo per diciotto mesi!

Ecco i dettagli della nuovissima offerta estiva di Sky, compresiva dei noti e richiesti contenuti di intrattenimento, prodotti o trasmessi dalla piattaforma, e il grande calcio italiano e internazionale.

In tempo per la partenza dei campionati top europei (questo weekend sono scese in campo le squadre della Premier League e della Ligue 1) e ancora in anticipo per l’esordio della Serie A (si parte il 19 agosto) Sky presenta una nuova, imperdibile offerta. Una soluzione perfetta per le famiglie e per gli utenti dai molteplici interessi…

La promozione coinvolge Sky Calcio e tutti i contenuti di intrattenimento di Sky TV. A partire da venerdì 11 agosto, la piattaforma ha messo infatti a disposizione dei potenziali clienti un nuovo pacchetto. Un doppio pacco, ma non in senso negativo… Diciamo quindi così: un paccone congiunto, con Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese, anziché a 30 euro. In pratica si paga la metà!

L’offerta speciale di Sky è valida dall’11 agosto al 3 settembre 2023 e prevede l’adozione del profilo Smart per diciotto mesi. Cioè la stessa durata del vincolo contrattuale.

Sky, nuova offerta: calcio e contenuti di Sky TV a sprezzo dimezzato

Con Sky TV gli abbonati avranno a disposizione tanti show e tante serie TV, documentari, news, speciali e, soprattutto, produzioni Sky Original. La piattaforma rende disponibile anche un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali (molte in contemporanea con gli USA).

Per gli amanti dei documentari, Sky propone produzioni dedicate al mondo della natura, alla storia, alla scienza e all’attualità. E poi ci sono i contenuti offerti da Sky con la sua proposta Calcio. Roba forte. A partire dalla Serie A. Sky offre infatti la possibilità di seguire tre partite su dieci del campionato ogni giornata, il match del sabato delle 20:45, quello della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì alle 20:45.

Poi c’è il calcio europeo, con le migliori partite di Premier League, di Bundesliga e di Ligue 1. Tornando in Italia, il pacchetto Sky dà l’opportunità di seguire tutta la Serie B. Tutta, nel senso che la Serie BKT, con tutte le 380 partite stagionali, oltre a i playoff e i playout, è trasmessa dalla piattaforma. Lo stesso vale per la Serie C, con 1.200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia di categoria.

In più, gli utenti Sky possono godersi Sky Sport 24, con le news sportive 24 ore su 24, le rassegne stampe, le rubriche speciali gli approfondimenti. Non male, eh?