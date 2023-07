Serie B nel caos: “I presidenti dei club sono i veri responsabili”

Dopo SPAL e Foggia, anche il Benevento ha presentato domanda di riammissione in Serie B: il campionato cadetto sembra investito dal caos. Ecco cosa potrebbe succedere.

Il Lecco è fuori dalla Serie B. Dipende dalla clamorosa decisione del Collegio di Garanzia che ha accolto il ricorso del Perugia, retrocessa in serie C, e ha respinto quello della Reggina. Entro giovedì 20 luglio sono attese le motivazioni della sentenza, e poi sarà possibile eventualmente fare ricorso.

Per la Serie B si prospetta il caos, sia per i tempi della giustizia amministrativa si chi sovapporranno a sovrapporre a quelli del calendario (la prima giornata era fissata al 19 agosto, ma slitterà) che per le reazioni dei club che ora vogliono prendere il posto del Lecco.

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per provare a spiegare che cosa sta succedendo nella Serie cadetta e in che modo la B può evitare di piombare nel caos più totale.

“Non c’è nessuna confusione in Serie B“, ha detto Binda. “Ci sono delle regole chiare che valgono per tutti. Chi non le rispetta, ovviamente, viene sanzionato. Poi, essendo uno stato di diritto, ogni parte ha la possibilità di far valere la propria ragione fino all’ultimo grado di giudizio”.

Serie B, come evitare il caos: “Tutto si risolverà entro il 29 agosto“

“Gli unici responsabili di questa situazione sono i presidenti dei club di Serie B coinvolti. Non hanno rispettato le regole e ora fino al 29 agosto non sapranno con certezza in quale categoria giocheranno“, ha continuato il giornalista. “Quello è il termine ultimo, quando avremo il quadro definito”.

“Il Perugia non è stato ammesso in Serie B. La situazione è stata mal interpretata: semplicemente il Collegio di Garanzia ha dato ragione al Perugia in relazione al suo ricorso sull’iscrizione al campionato di Serie B. E questo è quanto”.

Il prossimo campionato di Serie B a ogni modo appare ancora nebuloso. Per ora tutto è ancora nelle mani della giustizia sportiva. Sappiamo solo che il Lecco, promosso dopo la vittoria ai playoff di Serie C, e la Reggina, che si è vista respingere il ricorso per restare in B, non faranno parte del campionato.

Si proverà a far partire il campionato a fine agosto. Forse ci sarà un cambio di format che prevede 21-22 squadre, ma intanto restano aperti i ricorsi presentati da Perugia, Brescia, Benevento, Reggina, Lecco e Foggia.