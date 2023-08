Tennis, cena piccante: la scollatura non passa inosservata

Tennis, con le sue foto è tornata a far girare la testa ai fan: il suo look ha reso la cena particolarmente piccante.

Il web ha imparato a conoscerla e amarla tra uno scatto e l’altro. Ormai è nota per essere la tennista italiana più affascinante di sempre e, sui social, ogni sua foto finisce con l’essere sommersa dai like e commenti dei seguaci. Al momento si trova in vacanza ad Ibiza e, di recente, ha deliziato tutti sfoggiando il look scelto per una cena fuori. Un dettaglio, in particolare, ha attirato le attenzioni dei fan.

Determinata ed estremamente affascinante: la protagonista di questo articolo si è fatta strada nel tennis, ma anche sui social, facendo breccia nel cuore di tantissimi ammiratori. Lo sport l’ha conquistata quando era solamente una bambina, grazie alla madre insegnante e allenatrice. E, crescendo, Susanna Giovanardi si è lasciata stregare anche dal mondo della moda.

Nel 2019 ha partecipato a Miss Italia, facendo colpo sulla giuria per la sua bellezza fuori dal comune. La giocatrice è dotata di un fascino davvero irresistibile e di un fisico statuario che potrebbe incantare chiunque. Sebbene non si sia aggiudicata la vittoria del prestigioso concorso, ha cominciato a lavorare come modella con ottimi risultati. A giudicare dagli scatti che si possono vedere sul suo profilo Instagram, infatti, possiamo dire che Susanna si trova molto bene davanti all’obiettivo.

Tennis, Susanna Giovanardi incanta tutti con il suo look total black: semplicemente spettacolare

Sguardo profondo, lineamenti meravigliosi e silhouette da sogno: non sorprende che, qualche mese fa, la Giovanardi si sia guadagnata il titolo di tennista più bella del mondo. Il suo profilo Instagram vanta oltre 80mila follower che, puntualmente, riesce a mandare in delirio con le sue immagini. Per i seguaci è impossibile mantenere la calma davanti a tanto splendore.

Determinata a sfondare nella sua disciplina preferita, Susanna si impegna con costanza tra allenamenti e match. Senza rinunciare agli shooting in cui sfoggia il suo charme unico. Ora, però, per lei è arrivato il momento di godersi la bella stagione. Ma malgrado sia in vacanza, la giocatrice non si dimentica mai dei tanti e affezionati fan, che tiene sempre aggiornati sulla sua vita.

In questi giorni si trova ad Ibiza e, guardando le foto che condivide su Instagram, sembrerebbe proprio che si stia divertendo appieno. Tra tuti gli scatti apparsi sul suo account, quello che vi proponiamo è stato particolarmente apprezzato dai fan: la Giovanardi è ad una cena fuori e per l’occasione ha optato per un look davvero eccezionale.

La tennista indossa un abito nero molto elegante, che le sta davvero una meraviglia. Il vestito è attillato e mette perfettamente in risalto le sue meravigliose curve. E la generosa scollatura evidenzia, in particolare, il suo fantastico decolleté. Susanna, nella foto, guarda nell’obiettivo con i suoi occhi azzurrissimi e profondi, capaci di stregare qualsiasi persona.