Leclerc, vacanze bollenti: beccato in spiaggia con la nuova fiamma

Leclerc, vacanze bollenti per il pilota di Formula 1: mentre si gode la bella stagione, è stato beccato insieme alla sua nuova fiamma.

Dopo il GP del Belgio, nel corso del quale ha raggiunto la sua 20esima pole position, per Charles Leclerc sono cominciate le tanto agognate vacanze. La pausa estiva ha avuto inizio e, attualmente, si trova al quinto posto della classifica. Per il campione è arrivato, quindi, il momento di concedersi un po’ di meritato riposo. E mentre si gode la bella stagione, il web è un fermento per via dei nuovi gossip sulla sua vita sentimentale.

Alla fine dell’anno scorso Charles Leclerc ha annunciato la rottura con la sua ex Charlotte Siné. Il pilota e l’influencer si sono fidanzati nel 2019, dopo essere stati buoni amici per qualche anno. La loro relazione è durata tre anni, prima che entrambi dichiarassero di aver deciso di prendere due strade diverse. Ora Charles sembrerebbe aver ritrovato l’amore e, proprio in questi giorni, è stato beccato insieme alla sua nuova fiamma in vacanza.

Leclerc, al momento, sta soggiornando in Corsica insieme al suo gruppo di amici di Monaco. Il divertimento non manca di certo e, a quanto pare, nemmeno l’amore. Il pilota, infatti, è partito con Alexandra Saint Mleux. Questo è il nome della ragazza che sembrerebbe avergli rubato il cuore. I due sono stati paparazzati e le loro foto sono apparse su Chi che, parlando della giovane, ha affermato che “non è una sbandata”.

Leclerc, vacanze all’insegna dell’amore per il pilota: chi è la sua nuova fiamma

A quanto pare Charles e Alexandra hanno iniziato ad uscire all’inizio del 2023, in seguito alla rottura del pilota con la sua ex fidanzata. Quest’estate è cominciata con la loro prima apparizione ufficiale in coppia, in occasione di una partita di Wimbledon. E ora stanno passando le loro vacanze insieme. “Belli e giovani, i due innamorati sembrano non riuscire a staccarsi l’uno dall’altra” ha commentato la rivista.

In effetti, nelle foto in cui appaiono insieme Leclerc e Saint Mleux sono più affiatati che mai. Tra baci, abbracci, giri in yacht e gite si mostrano sempre più uniti. La coppia, inoltre, non sembrerebbe preoccuparsi affatto delle polemiche scoppiate sui social. Molti utenti, infatti, non hanno accolto con gioia la nuova relazione del pilota di Formula 1. Ciò che più gli è stato criticato è la somiglianza tra Alexandra e Charlotte.

Secondo diversi tifosi, infatti, la nuova fiamma di Leclerc sarebbe troppo simile alla sua ex fidanzata. Ma, nonostante tutto, sono tantissimi gli user che si sono lasciati conquistare dalla ragazza – tanto quanto il pilota – e che sui social esprimono il loro supporto verso la Saint Mleux.