Getafe-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Barcellona è una partita della prima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un unico e solo obiettivo: difendere il titolo spagnolo conquistato lo scorso anno. Il Barcellona ha un avvio decisamente soft in questa Liga, visto che renderà visita al Getafe che, come ogni anno, lotterà per la salvezza. La squadra di Xavi che si è rinforzata nel corso di questa estate, cercherà in tutti i modi di difendersi da quello che sarà il sicuro assalto del Real Madrid e quello assai probabile dell’Atletico. Insomma, non sarà facile.

Di certo i catalani sanno bene cosa vuol dire giocare con quelli che ovviamente sono i favori del pronostico: la pressione, da quelle parti, la sanno gestire bene. Ma è la prima volta per il tecnico che ha trionfato lo scorso anno che, inoltre, non avrà la possibilità di giocare al Camp Nou visto che è in fase di ammodernamento. Il Barcellona ha cambiato casa ed è molto simile, comunque, al vecchio impianto. Sì, non ci sono i cinque anelli, quindi è sicuramente meno imponente. Ma in casa come al solito sarà difficile perdere. Dicevamo, il Getafe: precampionato altalenante per la squadra che avrà il duro compito di bagnare il debutto dei campioni in carica anche se l’ultima uscita, contro il Vitesse, ha fato capire che la squadra, almeno sotto il piano fisico, è quasi pronta per la stagione. Ma pensare che i padroni di casa possano prendere dei punti al Barcellona è qualcosa che al momento va oltre ogni logica.

Dove vedere Getafe-Barcellona in diretta tv e streaming

Getafe-Barcellona è una gara valida per la prima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Partirà con il piede giusto la stagione del Barcellona che senza particolari problemi dovrebbe riuscire a vincere la partita e portare a casa i primi tre punti della propria stagione. L’unico dubbio, ma questo si vedrà a lungo andare, è capire se Xavi riuscirà a gestire la pressione che ci sarà nel corso della stagione. Ma almeno in questo match non dovrebbero esserci chissà quasi particolari insidie.

Le probabili formazioni di Getafe-Barcellona

GETAFE (4-3-3): Soria; Djene, Duarte, Maksmovic, Alvarez; Alena, Mata, Suarez; Latasa, Mitrovic, Alena.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Garcia, Araujo, Alonso; Pedri, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2