Saudi Pro League, non solo La7: l’offerta di Sportitalia

Sportitalia si unisce a La7 per la trasmissione della Saudi Pro League: il calcio saudita è in chiaro. Ecco quali partite vedere.

Alla fine ci sono riusciti: l’hype per la Saudi Pro League è cresciuto a dismisura negli ultimi due mesi grazie ai fantastici nuovi acquisti portati a termine dalle squadre saudite. Cristiano Ronaldo è stato solo il capofila di un esodo che appare inarrestabile.

E ora anche Sportitalia, la tv di Criscitiello, trasmetterà alcune partite della Saudi Pro League. Si parte subito con due importanti sfide in programma per il weekend. L’emittente privata ha deciso di raddoppiare, e secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, a partire da questo weekend, trasmetterà in esclusiva, per ogni turno, due partite del campionato saudita.

Sono sessantotto in tutto le partite del campionato arabo proposte in diretta e in esclusiva su Sportitalia. E si parte col botto, quando il canale offrirà le immagini di un match-clou della prima giornata, la partita che inaugura il campionato: la sfida dell’Al-Ahli di Franck Kessié, Riyad Marhez e Ibanez contro l’Al-Hazem. La partita andrà in onda venerdì 11 agosto alle 20:00.

Poi, lunedì alle 17:00 si potrà assistere in diretta al match dell’Al-Ittihad di Karim Benzema e di N’Golo Kante conto l’Al-Raed. Un’altra partita di sicuro interesse per gli amanti del calcio.

Sportitalia propone partite esclusive della Saudi Pro League: i match da non perdere

Nella seconda giornata invece, Sportitalia proporrà l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic e di Koulibaly, impegnato contro l’Al-Fayh. Poi arriverà l’attesa sfida fra l’Al-Ittihad e l’Al-Tai. A settembre sarà la volta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Inter Marcelo Brozovic. Ma ci sarà anche la possibilità di vedere partite dell’Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard e con l’ex Liverpool Jordan Henderson.

Ogni settimana, la tv di Criscitiello proporrà anche un magazine di riepilogo della giornata, con tutte le sintesi delle partite, i goal e i profili delle stelle conosciute e meno conosciute del campionato.

E così, un po’ a sorpresa, Sportitalia ha deciso di investire sui sauditi, unendosi a La7. Chissà come saranno gli ascolti… La curiosità è tanta. E la trasmissione del cacio saudita in chiaro potrebbe contribuire ad aumentare l’appeal del calcio arabo.

Ricordiamo che l’emittente di Urbano Cairo manderà in onda il miglior match di ciascuna giornata per i prossimi due anni. L’accordo fra La7 e i sauditi si è chiuso sulla base di un’offerta da 450.000 euro.