I pronostici di mercoledì 9 agosto: in campo Champions League e Conference League, in campo la la League Cup inglese e delle amichevoli.

Si chiude stasera l’andata del terzo turno di qualificazione alla fase a gironi di Champions League, anche se la partita in programma ieri tra Aek Atene e Dinamo Zagabria è stata rinviata a causa degli scontri tra le tifoserie che ha causato anche la morte di un uomo.

In campo ci sarà il Marsiglia, favorito sul Panathinaikos nonostante l’addio di Tudor e le perdite di Alexis Sanchez e Payet. Il Maccabi Tel Aviv dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi in casa dell’Aek Larnaca.

Pronostici altre partite

Ci sono anche due anticipi del turno di Conference League in programma domani: vittoria probabile per il Gent contro il Pogon Szczecin in una partita da almeno tre gol complessivi. A proposito di gol, occhio alla League Cup inglese: le principali indiziate sono Ipswich-Bristol Rovers, Leeds-Shrewsbury e Burton Albion-Leicester.

Gol in arrivo anche nell’amichevole tra gli austriaci del Salisburgo, che hanno già iniziato il loro campionato, e l’Inter di Simone Inzaghi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Maccabi Tel Aviv vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in AEK Larnaca-Maccabi Tel Aviv, Champions League, ore 19:00

Vincenti

• Marsiglia (in Panathinaikos-Marsiglia, Champions League, ore 20:00)

• Gent (in Gent-Pogon Szczecin, Conference League, ore 20:00)

• Leeds (in Leeds-Shrewsbury, League Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• IK Start-Skeid, Obos-Ligaen, ore 18:00

• Gent-Pogon Szczecin, Conference League, ore 20:00

• Ipswich-Bristol Rovers, League Cup, ore 20:45

• Leeds-Shrewsbury, League Cup, ore 20:45

• Burton Albion-Leicester, League Cup, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Salisburgo-Inter, Amichevole, ore 19:00

• AEK Larnaca-Maccabi Tel Aviv, Champions League, ore 19:00

• Burton Albion-Leicester, League Cup, ore 21:00

Il “clamoroso”

Leicester vincente e almeno un gol per squadra (in Burton Albion-Leicester, League Cup, ore 21:00)