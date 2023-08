Berrettini-Sinner, Atp Toronto: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Berrettini-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo ATP di Torono: orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Incredibile ma vero, Matteo Berrettini e Jannik Sinner, i due tennisti italiani più famosi del momento, si sfideranno ufficialmente in un torneo ATP per la prima volta in carriera. Finora non si sono mai affrontati e la sfida arriva in un periodo certamente più positivo per Sinner, non solo a livello di classifica Atp.

Se è vero che Berrettini ha disputato un buon torneo di Wimbledon arrendendosi solo al futuro campione Alcaraz, allo stesso tempo non si possono dimenticare i tormenti dovuti agli infortuni degli ultimi mesi. A Sinner il 2023 è andato decisamente meglio: nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo, ha avuto un rendimento costante ed è arrivato fino alla semifinali di Wimbledon. Mica male.

Dove vedere Berrettini-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp di Toronto tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner sarà trasmesso mercoledì 9 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’orario di inizio esatto dell’incontro verrà comunicato a breve dagli organizzatori del torneo. Berrettini-Sinner: il pronostico

Le quote dei bookmaker vedono Sinner favorito, ma Berrettini nel primo turno contro Barrere è apparso brillante soprattutto nei turni di servizio. Per Sinner non sarà facile strappare il servizio al connazionale e il match potrebbe andare per le lunghe (oltre i 20 game). Motivo per cui alla fine potrebbe comunque spuntarla Sinner, visti gli interrogativi sulla tenuta fisica di Berrettini.