Tennis, copertina e servizio scottano: non te la toglierai più dalla testa

Tennis, certe foto sexy non si dimenticano mai ed è proprio questo il caso: senza veli è assolutamente irresistibile.

C’era una volta, non troppo tempo fa, una tennista che si dilettò a posare senza veli per una nota rivista statunitense. Correva l’anno 2017 e l’atleta in questione, che all’epoca aveva solo 23 anni, stava vivendo il momento più glorioso della sua carriera. Era entrata a far parte delle prime 50 del mondo, pensate un po’, quando ne aveva appena 18.

Che fosse destinata a grandi cose, quindi, era stato chiaro fin da subito. Con il talento che aveva, non avrebbe potuto essere altrimenti. Quello che nessuno si aspettava, invece, è il rientro col botto che si è regalata, a gran sorpresa, dopo un lungo periodo in cui era rimasta ferma ai box. Elina Svitolina, è di lei che stiamo parlando, è diventata mamma meno di un anno fa. Skai è nata ad ottobre, ma 9 mesi dopo il giorno più bello della sua vita la tennista ucraina era di nuovo in campo. Non per il semplice gusto di partecipare, ma per vincere. Vi basti sapere che a Wimbledon, qualche settimana fa, si è spinta sino in semifinale, supportata da un pubblico calorosissimo ed incredulo dinanzi a tanta determinazione e forza di volontà.

La Svitolina, sposata con il tennista Gael Monfils, è stata nel vero senso della parola la beniamina del campo centrale dell’All England Club. Ha stupito tutti, nessuno escluso, che in così poco tempo fosse tornata in perfetta forma e fosse così inaspettatamente competitiva. Ma di sorprese, negli anni, la bella Elina ce ne ha fatte talmente tante che da lei dovremmo aspettarci ormai di tutto.

Tennis, quella volta che Elina Svitolina posò senza veli

Quella più speciale risale, come dicevamo prima, al 2017. In quell’anno, lady Monfils accettò di posare per la rivista a stelle e strisce XXL. Ne saltò fuori un servizio fotografico che i lettori americani e i sostenitori della reginetta del tennis ucraino faticano, ancora oggi, a dimenticare.

E noi, allora, abbiamo voluto rispolverarlo. Chi non si è mai imbattuto nelle foto di quel numero ne rimarrà certamente sconcertato. Elina è un’autentica bomba sexy e sembra molto diversa, ma è anche giusto che sia così, dalla tennista concentrata e tutta d’un pezzo che siamo soliti vedere in campo. I look che ha sfoggiato in questo servizio, provare per credere, vi lasceranno senza fiato.

Sono diverse quelle in cui posa senza maglia o senza reggiseno, lasciando trapelare un sex appeal che non avremmo detto, probabilmente, possedesse. E invece ce l’ha. Ce l’ha eccome. E questi scatti, ne siamo certi, adesso non ve li toglierete più dalla testa.