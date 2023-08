Lo zio calciatore in foto col futuro campione di tennis: chi è questo bimbo?

Lo zio calciatore in foto con futuro campione di Tennis: non è facile, ma i più attenti lo riconosceranno. Sforzatevi, la soluzione è sotto

Quando qualcuno ha un parente, un padre, uno zio, che pratica un determinato sport, si aspetta che vengano seguite le sue orme. Succede quasi sempre così, lo sappiamo, e in questo momento lo stiamo soprattutto vedendo con quelli che sono i figli dei calciatori che stanno tornando a giocare in Italia seguendo le orme dei padri.

Da Weah a Thuram, ad esempio, figli di genitori che nella nostra Serie A hanno fatto la storia. Con il primo che quando giocava nel Milan ha pure vinto il pallone d’oro. Insomma sono le conferme di quanto abbiamo detto prima, ma non sempre succede questo. Pensiamo ad esempio, anche se in questo caso si parla di una figlia, a Nando Orsi: la figlia Carolina è una campionessa di tennis che ha vinto anche l’Europeo. Rimanendo invece in tema padre figlia, la figlia di Baresi ha seguito le orme del padre, giocando a calcio con la maglia dell’Inter. Bene, adesso torniamo al centro del nostro discorso, l’avete riconosciuto il bimbo nella foto?

Lo zio calciatore in foto col futuro campione di tennis: è Rafa Nadal

Sì, avete capito bene, è Rafael Nadal, il campionissimo del tennis che ha vinto tutto nella sua carriera che ancora non si è conclusa ma che adesso è ai box per infortunio. Ed è in braccio allo zio, Miguel Angel Nadal, campione di calcio in questo caso, che ha legato la sua carriera al Barcellona ma soprattutto al Maiorca.

È noto come La bestia di Barcellona, soprannome che si è guadagnato durante gli anni in Catalogna per l’eccessiva fisicità che metteva in ogni contrasto. E adesso è un allenatore. Insomma, eccolo che in questo caso uno zio campione non attira più di tanto il nipote, che si dedica ad un altro sport e lo fa con risultati decisamente brillanti. Non vogliamo esagerare ovviamente, ma potremmo farlo, visto quello che lo spagnolo ha fatto nel corso della sua carriera per il tennis. E quello che ha dato ad uno sport che anche grazie a lui è conosciuto e praticato in ogni angolo del pianeta.