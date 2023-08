Scommesse, fa tutto l’impiegato: vincita da oltre mille euro così

Scommesse, chiede all’impiegato di giocare le partite e una schedina di 10 euro. Colpo azzeccato e vincita di oltre mille euro

Quando la fortuna ci vede. Eccome. Quando la fortuna decide di baciarti e tu non fai nulla. Niente. Investi solo dei soldi e chiedi all’impiegato di giocare una schedina, fidandoti ciecamente di chi fa questo lavoro. Sì, è proprio successo in questo modo a Bagheria, in provincia di Palermo, come da storia raccontata da Agimeg.it.

Con nessun campionato importante in questo momento che si gioca, in queste settimane gli impegni sono soprattutto per i preliminari delle varie competizione europee. E ci sono pure i Mondiali femminili di mezzo. Vabbè, in questo caso il colpo è stato piazzato appunti con la Conference League. Otto partite, con quote che andavano dall’1,40 al 2,30.

Quindi, otto partite, 10 euro investiti. E colpo da oltre mille euro compresi i 150euro di bonus che sono usciti nella scommessa. Una cosa che non succede spesso, anzi, raramente, soprattutto perché questi match sono di squadre che si conoscono poco. Pochissimo. Di campionati meno importanti di quella che potrebbe essere la nostra Serie B. Però un poco di fortuna e anche una certa conoscenza, hanno permesso che tutto si incastrasse alla perfezione.

Non è la prima volta che succede questo. Non è la prima volta che uno scommettitore decide di fidarsi completamente di chi lavora quotidianamente con le scommesse. E non è la prima volta che riesce anche il colpo in questo modo. Mille euro in questo momento sono tanti soldi, in estate soprattutto quando le uscite aumentano e le ferie sono lì, pronte, possono aiutare eccome. Chissà poi come è andata dopo che l’uomo che ha incassato la vincita. Sicuramente un bel regalo a chi gli ha permesso di piazzare il colpo lo avrà fatto. O almeno così si spera, sarebbe di buon gusto. Ma siamo sicuri che a Palermo sia andata proprio in questo modo. Un regalo meritatissimo. Anche il bonus forse sarebbe andato bene.