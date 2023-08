I pronostici di mercoledì 2 agosto: Champions League e amichevoli

I pronostici di mercoledì 2 agosto: ci sono le partite di ritorno delle qualificazioni di Champione League e delle amichevoli.

Si completa oggi il ritorno del secondo turno delle qualificazioni di Champions League, in campo squadre conosciute al grande pubblico come la Dinamo Zagabria e il Galatasaray di Zaniolo, che dovrebbe prendere a pallate lo Zalgiris in casa dopo l’inaspettato pareggio per 2-2 dell’andata.

Vittoria probabile anche per gli svedesi dell’Hacken contro il Klaksvík, squadra delle Isole Far Oer arrivata contro ogni pronostico fino a questo turno. Successi interni alla portata anche per Genk, Maccabi Haifa e Molde rispettivamente contro Servette, Sheriff Tiraspol e HJK Helsinki.

Pronostici altre partite

Ci sono anche delle amichevoli di lusso in cui i gol non dovrebbero mancare, occhio in particolare a Bayern Monaco-Liverpool e Marsiglia-Bayer Leverkusen. In campo anche Arsenal e Monaco nell’Emirates Cup: i Gunners, che si sono rinforzati nel corso del calciomercato e che puntano alla vittoria della Premier League dopo la rimonta subita dal Manchester City nella scorsa stagione, partono nettamente favoriti per la vittoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Dudelange segna tra due e quattro gol in Dudelange-Gzira Utd, Conference League, ore 19:30

Vincenti

• Hacken (in Hacken-KÍ Klaksvík, Champions League, ore 19:00)

• Maccabi Haifa (in Maccabi Haifa-Sheriff Tiraspol, Champions League, ore 19:00)

• Molde (in Molde-HJK Helsinki, Champions League, ore 19:00)

• Arsenal (in Arsenal-Monaco, Amichevole, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Molde-HJK Helsinki, Champions League, ore 19:00

• Copenhagen-Breidablik, Champions League, ore 20:00

• Galatasaray-FK Zalgiris Vilnius, Champions League, ore 20:30

• AEK Larnaca-Torpedo, Conference League, ore 19:00

• Arsenal-Monaco, Amichevole, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bayern Monaco-Liverpool, Amichevole, ore 13:30

• Marsiglia-Bayer Leverkusen, Amichevole, ore 20:45

Il “clamoroso”

Genk vincente e almeno un gol per squadra (in Genk-Servette, Champions League, ore 19:00)