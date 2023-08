Tennis, tramonto bollente: lato B da urlo e Instagram va in tilt

Tennis, un tramonto a dir poco bollente: con i suoi scatti la meravigliosa atleta ha mandato Instagram in tilt.

Gli utenti sono rimasti a bocca aperta davanti all’ultima foto apparsa sul suo profilo. L’affascinante giocatrice ha deciso di andarci giù pesante, con uno scatto da perdere la testa. Il suo fisico mozzafiato ha conquistato proprio tutti: con quel lato B da urlo, d’altra parte, non è stato per niente difficile. Le temperature, su Instagram, si sono alzate parecchio.

La bella stagione ha avuto finalmente inizio e per le celebrità, non solo del mondo dello spettacolo ma di quello dello sport, è arrivato il momento di concedersi delle meritate vacanze. E anche per le tenniste – costantemente alle prese con allenamenti, viaggi e match da un parte all’altra del mondo – è tempo di relax e divertimento. Come nel caso della protagonista del nostro articolo.

La splendida Bojana Jovanovic non sarà una delle principali campionesse del ranking ma, come molte altre sue colleghe, è riuscita a fare breccia nei cuori di tantissimi tifosi. Questi ultimi non si sono di certo lasciati sfuggire il suo fascino irresistibile e, in tantissimi, sono rimasti totalmente folgorati dalla sua bellezza. Non sorprende, quindi, che sui social si sia guadagnata tanta popolarità: è qui che carica i suoi sensualissimi scatti.

Tennis, Bojana Jovanovic come una sirena: lo spettacolo incanta tutti

Con un profilo Instagram da oltre 150 mila follower, la bella Bojana ha sempre avuto una grandissima passione per il tennis, fin da quando era giovanissima. Lo sport inoltre l’ha aiutata a superare un momento particolarmente difficile della sua vita, facendo fronte a gravi problemi di salute. L’atleta ha raggiunto i suoi primi risultati importanti nelle gare femminili juniores, per poi tentare il successo come professionista.

Tuttavia, scalare il ranking mondiale non è affatto semplice e Bojana non è riuscita nel suo intento. Ciò che conta, però, è che non ha mai abbandonato la sua passione: oggi è un’allenatrice presso la Tipsaveric Luxury Tennis Academy di Belgrado, la sua città natale, e ogni giorno lavora insieme ai ragazzi e alle ragazze che sognano di poter sfondare nel mondo del tennis.

L’atleta, inoltre, si è guadagnata una certa popolarità sui social, dove è ormai un’influencer e collabora con diversi brand dedicati all’abbigliamento sportivo. Molto attiva online, in particolare su Instagram e TikTok, la bella giocatrice si mostra spesso durante la sua quotidianità, lasciando ogni volta i fan a bocca aperta.

L’ultima immagine apparsa sul suo profilo, nella quale appare con indosso un bikini microscopico mentre è immersa nell’acqua, ha mandato gli utenti in delirio: il suo lato B è semplicemente da urlo ed è impossibile rimanere indifferenti davanti ad uno spettacolo simile. Come una vera e propria sirena, Bojana ha incantato tutti.