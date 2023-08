Milan-Barcellona, amichevole: tv, streaming, pronostico

Milan-Barcellona è un’amichevole che si gioca negli Stati Uniti il 2 agosto alle 5 italiane. Probabili formazioni, dove vederla e pronostico

Un test decisamente importante per il Milan di Pioli quando mancheranno meno di 20 giorni all’inizio del campionato. Nella tournée americana i rossoneri affrontano il Barcellona, prima di far rientro in Italia. Questo infatti è l’ultimo match dopo quello contro la Juventus dei giorni scorsi.

Sarà l’occasione per rodare, ancora, i volti nuovi che il tecnico ha abbracciato in questa sessione di mercato. Nemmeno conosciuti tutti: qualcuno infatti è rimasto a Milanello perché arrivato già dopo la partenza. E Musah, il centrocampista del Valencia ormai in chiusura, è un altro che potrebbe presto atterrare a Milano. Senza dubbio il club di Cardinale è quello che si è mosso meglio fino al momento, nonostante quelle che non sembravano certamente le migliori intenzioni all’inizio di giugno con l’addio di Maldini e di Massara. Però i fatti contano, solo quelli. E questi dicono che i rossoneri sono praticamente scatenati.

Parlando invece del Barcellona, che ha distrutto nel Clasico 3-0 il Real Madrid, si avvicina la cessione di Dembele, pronto a vestirsi con la maglia del Psg. Ma questo non mette paura a Xavi, che ha vinto la Liga, e che ha intenzione di riconfermarsi. Sicuramente per il Milan, quello contro i catalani, è un test assai impegnativo. Si deve cercare la via della rete con situazioni diverse rispetto ai calci piazzati visti contro la Juventus nel test perso poi ai rigori. Sì, siamo ad agosto e i meccanismi sono evidentemente tutti da oliare. Ma il tempo stringe, e a Pioli servono delle indicazioni. Non sarà facile.

L’amichevole tra Milan e Barcellona è in programma mercoledì 2 agosto alle 5:00 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Per gli abbonati Skyla sfida sarà visibile su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go e NOW.

Il pronostico

Sembra ampiamente favorito il Barcellona in questo match: una sfida che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Poi i catalani, nell’arco dei novanta minuti, potrebbero riuscire a trovare più volte la via della rete. Il Milan, comunque, un sorriso ai propri tifosi, che assai curiosi metteranno la sveglia all’alba per vedere il match, lo dovrebbe comunque regalare. Ma un sorriso amaro. Il Barcellona dovrebbe riuscire a vincere la partita.

Le probabili formazioni di Milan-Barcellona

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Christense, Baldé; Romeu, De Jong, Kessié; Pedri, Lewandowski, Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3