Italia-Sudafrica, Mondiali Femminili: diretta tv, streaming, pronostico

Italia-Sudafrica è la terza partita delle azzurre al Mondiale Femminile: dove vederla in tv, streaming, orario e pronostico

Tutto in un notte. O per meglio dire, in Italia, tutto in una mattinata. La scoppola contro la Svezia – inaspettata, soprattutto dopo la prima mezz’ora di gioco – costringe l’Italia a battere il Sudafrica per essere sicura del passaggio del turno agli ottavi. Certo, alla fine, potrebbe pure bastare un pareggio se le svedesi non dovessero perdere contro l’Argentina. E onestamente questo ci lascia tutti un poco più tranquilli.

Ma torniamo alle azzurre, che hanno dovuto ingoiare una delusione pure storica, purtroppo: sì, mai prima d’ora una nazionale di calcio aveva perso 5-0 in un Mondiale. Un campanello d’allarme. Un finale difficile da digerire. Ecco perché il lavoro di Bertolini in questi giorni è assai importante. Lavorare più sulla testa che sulla parte tattica. C’è bisogno di sorridere di nuovo.

L’Italia non ha scelta, insomma. Ma in tutto questo ha le qualità per riuscire a battere la squadra che ha vinto l’ultima edizione della Coppa d’Africa. Tecnicamente le azzurre sono superiori e potrebbero anche cambiare qualcosa sotto l’aspetto tattico. Beh, per meglio dire, sotto l’aspetto dell’interpretazione della gara. Contro la Svezia non c’era inizialmente una punta forte fisicamente, ecco perché Giacinti (favorita) si gioca una maglia con Girelli nel ruolo di centravanti centrale. Dietro Lenzini insidia Di Guglielmo, ma rimane quest’ultima la favorita con Bartoli che potrebbe pure essere schierata in questa occasione, dove serve esperienza e sangue freddo. Infine Greggi appare leggermente favorita su Dragoni.

Come vedere Italia-Sudafrica in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Sudafrica è il programma mercoledì 2 agosto alle 9 ora italiana. La sfida in questione si potrà vedere sulla Rai – il canale scelto è Rai 1- e in streaming gratis su RaiPlay. Tutte le partite del Mondiale, infine, si potranno seguire in maniera del tutto gratuita sul sito FIFA+.

Il pronostico

Gara da dentro o fuori. E le ferite svedesi possono essere ancora aperte. Ma l’Italia non ha altra scelta, deve vincere per pensare solamente alla propria partita. Le qualità tecniche sono decisamente maggiori rispetto al Sudafrica che, anche sotto l’aspetto fisico, non incute il timore giustificato che mettere la Svezia, come abbiamo visto.

Le probabili formazioni di Italia-Sudafrica

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Giugliano, Caruso; Cantore, Giacinti, Bonansea.

SUDAFRICA (4-4-2): Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini; Cesane, Jane, Motlhalo, Magaia; Seoposenwe, Kgatlana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0