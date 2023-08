Bonus scommesse ed errori quote: interviene il governo

Bonus scommesse ed errori delle quote: potrebbe intervenire il governo secondo quelle che sono le indiscrezioni. Ecco quello che potrebbe succedere

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta lavorando a due decreti che prevedono interventi sull’offerta dei bonus e su come debbano essere gestiti gli errori di quota. Novità importante, insomma, per tutti gli scommettitori, in quella che è un’anticipazione di Agimeg.it

Un tavolo tecnico c’è stato ieri mattina, anche perché ormai i campionati principali sono alle porte. Ma andiamo a vedere quindi, nel dettaglio, quelle che dovrebbero e potrebbero essere le determinazioni del governo. “Per quanto riguarda i bonus con il decreto sul quale sta lavorando ADM verranno stabilite le tipologie di bonus che potranno essere offerte dai concessionari” scrive Agimeg.it. Il bonus, a quanto si apprende, non potrà essere superiore ai 100euro.

Bonus scommesse ed errori quote, ecco l’altra decisione

L’altra decisione, come anticipato dal titolo, riguarderebbe quelli che sono i classici errori di quota. “In pratica verrà regolamentata la correzione di una quota sbagliata. Si tratta di una questione che negli anni scorsi ha registrato diversi contenziosi tra giocatori e concessionari. L’intento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è quello di allineare la normativa italiana sulla questione a quella di alcuni paesi dove è già stata affrontata da anni”.

Non sarà comunque una decisione semplice da prendere. Quando si tratta del gioco, come in questo caso, sono tanti i fattori che chi di dovere deve prendere in considerazione. E ci sono ovviamente anche degli accordi a tenere sotto la lente d’ingrandimento. L’obiettivo, comune, è quello di regolamentare tutti quelli che sono i passaggi per non rimanere scoperti in alcune situazioni che si potrebbero creare. Questo è il target che tutti si sarebbero fissati e per il quale si aspettano delle comunicazioni nel merito. Insomma, un altro passo in avanti affinché tutto possa andare per il verso giusto.