Valentina Vignali, workout bollente: il leggings sfida la fantasia

Valentina Vignali ha fatto perdere la testa a parecchi utenti con la sua ultima storia. Il workout bollente accende la fantasia.

La 32enne è riuscita a guadagnarsi una notevole popolarità sia nel settore dello sport che in campo televisivo. D’altronde, fin da giovanissima Valentina Vignali si è sempre impegnata per raggiungere i suoi obiettivi e realizzare i suoi sogni. Come affermato da lei stessa nella sua bio di Instagram, si divide costantemente tra campo da basket e tacchi alti, con una classe ed un fascino che la rendono unica.

Cestista, modella e volto del piccolo schermo, la Vignali si è fatta conoscere al grande pubblico nel cast di Uomini e Donne, al quale ha preso parte nel 2012 in qualità di corteggiatrice. È poi arrivata la volta di Sotto Canestro e Si Basket, trasmissioni dedicate al suo sport preferito, che ha condotto dimostrando le sue ottime doti e facendo breccia nel cuore dei telespettatori.

Grazie alla notorietà acquisita, è poi stata selezionata per prendere parte a diversi programmi in veste di opinionista. Tra questi, possiamo menzionare Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Domenica Live. Nel 2019 è entrata nella casa del Grande Fratello e, al termine dell’esperienza, è risultata essere una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico.

Valentina Vignali manda i follower in delirio con i suoi allenamenti: una vista da sogno

Le soddisfazioni, per Valentina Vignali, non sono mai mancane nemmeno in campo sportivo. La giocatrice ha iniziato a praticare la disciplina all’età di 8 anni e nel 2007 ha debuttato in Serie A nel Basket Cervia. Tre anni più tardi si è affermata come la vice campionessa del Campionato di pallacanestro femminile under-19, per poi collezionare diversi altri traguardi.

Sempre impegnata tra partite e allenamenti, ma anche servizi fotografici, apparizioni televisive ed eventi mondani, la splendida Valentina non dimentica mai di interagire con i suoi affezionati fan. La cestista e modella è molto attiva su Instagram, dove si mostra giorno dopo giorno tra un impegno e l’altro, senza tralasciare i momenti di svago e relax.

In questi giorni ha portato i follower con sé nelle sue vacanze e ora per lei è arrivato il momento di tornare agli allenamenti: lo testimonia una delle sue storie più recenti. La Vignali ha condiviso un breve video, nel quale è possibile vederla in palestra, mentre lavora al suo lato B, come affermato da lei stessa in didascalia. Le immagini non ci hanno messo molto a scatenare le reazioni dei fan, rimasti folgorati dalla meravigliosa visione.