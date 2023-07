Tennis, tramonto di fuoco: la foto manda in subbuglio i social

Tennis, il tramonto è di fuoco, ma a mandare il web in delirio è stata lei. Con le sue curve ha fatto perdere a testa a tutti.

La splendida atleta sembrerebbe aver ormai deciso di lasciarsi le competizioni alle spalle. Ma nonostante l’allontanamento dal tennis, si è reinventata sui social ottenendo ottimi risultati. Il merito è tutto del suo fascino irresistibile: tra un post e l’altro ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti e oggi può contare su un seguito impressionante. Il suo account Instagram, infatti, è seguito da oltre 90 mila persone.

Era il 2005 quando Corinna Dentoni è passata dalle gare giovanili (nella quali si è sempre contraddistinta per i suoi successi) al professionismo. Due anni più tardi l’atleta si è fatta notare a livello internazionale dopo aver vinto i tornei di Ragusavecchia (in Croazia) e di Telavi (in Georgia). Nel 2009 ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 132 della classifica mondiale.

Malgrado le ottime premesse, però, la giocatrice ha iniziato ad essere sempre meno costante nelle competizioni. All’età di 28 anni ha annunciato il suo ritiro dal tennis, per poi tornare in campo nel 2019, a distanza di due anni. La sua partecipazione alle gare, tuttavia, non è durata molto. Infatti nel 2021 si è nuovamente ritirata. L’anno scorso, a gran sorpresa, Corinna si è messa alla prova disputando il torneo ITF di Santa Margherita di Pula.

Tennis, Corinna Dentoni il look incanta tutti: spettacolo irresistibile

La manifestazione, tuttavia, si è conclusa molto presto per lei. La giocatrice è stata eliminata al primo turno, in quella che è stata la sua unica partita in un anno. Il 2023 per Corinna si è aperto con una nuova sfida, in occasione del torneo di Santo Domingo. Anche qui, però, è stata eliminata al primo turno. Attualmente residente negli Stati Uniti, l’atleta sembrerebbe più intenzionata a coltivare altri interessi ormai.

In particolare sui social, dove è riuscita a costruirsi un seguito notevole. Qui può contare sul supporto e l’amore dei seguaci che, ad ogni post pubblicato, si sbizzarriscono con like e commenti. Corinna ha conquistato tantissimi user, rimasti folgorati dal suo fascino. Impossibile dare loro torto: la giocatrice è dotata di una bellezza naturale e di un fisico strepitoso a dir poco mozzafiato.

L’ultimo carosello di immagini apparso sul suo profilo è solamente una delle tante chicche della tennista. Corinna ha posato per una serie di sensualissimi scatti nei quali sfoggia un set colorato caratterizzato da maglioncino a maniche lunghe e shorts, in riva al mare. Alle sue spalle, un bellissimo panorama, che tuttavia è rimasto in secondo piano davanti al suo incantevole charme: le sue curve hanno steso tutti.