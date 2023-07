Tennis, in riva al mare con furore: la foto con vista incendia i social

Tennis, la meravigliosa atleta dà sempre il meglio di sé al mare: l’ultimo scatto “con vista” ha mandato i social in delirio.

In passato ha attirato le attenzioni dei tifosi di tennis con i suoi traguardi sul campo, prima di allontanarsi progressivamente dalle competizioni. Oggi sembrerebbe essersi reinventata raggiungendo un’enorme popolarità sui social. Le sue foto mozzafiato – tra cui spicca l’ultimo scatto – hanno conquistato tantissimi utenti e, ormai, può vantare numeri da vera star del web.

Corinna Dentoni è stata per diverso tempo una promessa del tennis italiano. Nata nel 1989 a Pietrasanta, si è avvicinata molto presto alla disciplina dimostrando fin da giovanissima di avere un grande talento. A livello junior ha raggiunto importanti risultati, per poi approdare nelle competizioni professionistiche nel 2005. Due anni più tardi ha portato a casa la vittoria di ben due tornei: quello di Ragusavecchia in Croazia e quello di Telavi in Georgia.

Col passare del tempo tuttavia la giocatrice ha iniziato ad avere un andamento alquanto altalenante, tra ritiri e ritorno in campo, scendendo inevitabilmente di posizione nel ranking mondiale (dopo essere entrata nel top 150 al 132esimo posto). Oggi, ad eccezione di qualche sporadico match, Corinna sembrerebbe intenzionata a concentrarsi su altre attività, a partire da quella di influencer.

Tennis, Corinna Dentoni lascia tutti a bocca aperta con le sue foto in bikini: una “regina” di sensualità

Sui social, si è guadagnata una notevole popolarità facendo breccia nel cuore di molti utenti tra uno scatto e l’altro. Corinna è sempre stata dotata di un notevole fascino e le sue incredibili foto ne sono la conferma. Attualmente residente a Miami dove vive insieme al fidanzato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore sportivo, negli ultimi anni ha cominciato a collaborare con diversi brand online.

In questi giorni la meravigliosa atleta è volata dagli Stati Uniti all’Italia, facendo ritorno nel Bel Paese per l’estate. Corinna si sta godendo il fantastico mare della Sardegna e, sul suo profilo Instagram, non si è di certo dimenticata di deliziare i fan con alcuni scatti sulla spiaggia. Nella foto che vi proponiamo, è possibile vederla con indosso un sensualissimo bikini nero, abbinato ad un cappello e un paio di occhiali da sole.

Nello scatto la bella Corinna dà le spalle alla camera, mentre sfoggia un sorriso raggiante, permettendo ai follower si rifarsi gli occhi davanti ad un vero e proprio spettacolo. Il suo lato B ha infiammato il web facendo girare la testa a molti utenti, i quali si sono sbizzarriti con i commenti sotto al post: “Sei splendida e meravigliosa”, “Una regina”, “Stupenda, complimenti” sono state le risposte di alcuni fan.