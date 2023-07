Berrettini, la famiglia si allarga: indietro non si torna

Berrettini, la prova che tutti aspettavano è circolata sui social network nelle scorse ore: adesso sì che è ufficiale.

Tra poco sarà tempo di fare le valigie e di affrontare tutti gli appuntamenti che, nelle prossime settimane, si giocheranno al di là dell’Oceano. Il tour de force avrà inizio a Toronto, dove dal 7 al 13 agosto prossimi si giocherà il Canada Open; dopodiché, la carovana del tennis si sposterà a Cincinnati.

Sarà lo Us Open, infine, a chiudere la caldissima estate del tour, con il quarto ed ultimo Slam della stagione. Matteo Berrettini ha saggiamente deciso di saltare gli eventi minori e di tornare in campo direttamente in Canada, nella speranza che questo Masters 1000 possa portare nelle sue saccocce qualche punto utile in ottica ranking. Le ultime settimane le ha trascorse in Sardegna, dove ha avuto l’occasione sia di allenarsi in vista dei prossimi tornei e sì, il che non guasta mai, di godersi la sua fidanzata, Melissa Satta. Non è stata una luna di miele tête-à-tête come quella, di qualche mese fa, a Miami. I due piccioncini non erano, infatti, soli.

Durante i primi giorni si sono intrattenuti con Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu e con loro c’era sempre Maddox, il figlio nato dal precedente matrimonio dell’ex velina con il calciatore Kevin Prince-Boateng. Li hanno raggiunti, ad un certo punto, anche Jacopo Berrettini e la sua dolce metà, per qualche giro in barca e qualche serata glamour in Costa Smeralda. A riprova del fatto, ma in fondo lo sapevamo già, che la loro storia d’amore è già un affare di famiglia.

Berrettini, aggiungi un posto a tavola: adesso è ufficiale

Che Melissa conosce già i parenti più stretti di Matteo era ovvio, dal momento che negli ultimi tornei l’abbiamo più volte vista in compagnia di mamma Claudia e di papà Luca. Non sapevamo ancora, invece, se anche Berrettini, dal canto suo, avesse avuto modo di incontrare la “tribù” dei Satta.

Ora sappiamo per certo, invece, che anche la famiglia della conduttrice di Goal Deejay ha spalancato le porte della sua casa all’ex numero 1 d’Italia. I diretti interessati non hanno postato nulla che lo testimoniasse – è evidente che si siano accordati e che abbiano deciso di non dare troppi dettagli in pasto al popolo dei social, com’è giusto che sia – ma c’è qualcun altro che, invece, lo ha fatto. Si tratta del fratello di Melissa, Maximilian, che nelle scorse ore ha postato uno scatto che ritrae l’allegra famigliola allargata a pranzo a casa Satta.

Ci sono proprio tutti, o quasi. C’è papà Enzo, architetto, c’è Riccardo – nato da una precedente relazione tra il padre di Melissa e un’altra donna – e c’è anche Maddox, che siede accanto a Berrettini. I due, come era emerso anche dagli scatti “rubati” sulla spiaggia, sembrano già essere inseparabili. Cosa di cui sarà certamente felice l’ex velina, che qualche tempo fa aveva riferito a Vanity Fair che, senza la “benedizione” del figlio, non se ne sarebbe fatto niente. Manca solo mamma Mariangela, probabilmente impegnata ai fornelli. Un bellissimo quadretto familiare, dunque, che non fa altro che avvalorare la tesi seconda cui il tennista e la showgirl fanno sul serio. E che non hanno alcuna intenzione, di conseguenza, di tornare indietro.