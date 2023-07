Tennis, la vittoria è sexy | Twerka per festeggiare: il VIDEO fa impazzire il web

Tennis, il sensualissimo balletto ha lasciato a bocca aperta il pubblico e anche il popolo dei social: assolutamente irresistibile.

C’è chi pensi che lei incarni il futuro del tennis. Che sia addirittura destinata ad eguagliare, in termini di grandezza e di imprese, nientepopodimeno che la mitica ed indimenticabile Serena Williams. Non abbiamo la palla di vetro e non possiamo prevederlo, ma sappiamo, almeno quello, che la grinta e la personalità per riuscirci non le mancano di certo.

Coco Gauff, è di lei che stiamo parlando, è senza ombra di dubbio una ragazza prodigio. Aveva stupito il mondo intero già nel 2019, quando di anni ne aveva solamente 15: è stata la più giovane atleta ad essersi qualificata, dal 1968, per il main draw di Wimbledon. Un’impresa non da poco che le ha regalato successo e popolarità e alla quale ha fatto eco, in quella stessa edizione del torneo, il fatto che sia riuscita a battere la regina assoluta, ossia la Williams. Lo sport ce l’ha nel sangue, essendo entrambi i suoi genitori atleti, e bisogna ammettere che si vede. Eccome, se si vede.

Peccato solo che le troppe aspettative e i continui paragoni con le leggende del passato, ad un certo punto, abbiano iniziato ad impensierirla. “Lo ammetto – aveva raccontato Coco alla Gazzetta dello Sport – è stato difficile. Ho iniziato a sentire il peso delle aspettative altrui, i paragoni, non mi divertivo più, ero sopraffatta. Poi, parlando con le colleghe, confrontandomi, ho capito che sono cose che succedono”.

Tennis, vince e balla in modo sexy: pubblico in delirio

Ha imparato a gestire una situazione che era, almeno all’inizio, più grande di lei. E il suo gioco, così come il suo modo di affrontare la vita e le sfide del tennis, ne hanno certamente giovato. Ora compete, certo, e continuerà a farlo per molti altri anni ancora. Ma, soprattutto, si diverte, che è essenziale.

Coco Gauff dancing and having fun in Atlanta @atlantaopentennis pic.twitter.com/U2RIdYtKWD — Tennistonic (@tennistonic) July 26, 2023

Ad Atlanta, nei giorni scorsi, si è divertita di sicuro. La tennista statunitense, originaria proprio della Georgia, è stata protagonista, insieme a Leylah Fernandez, della partita di esibizione della Women’s Tennis Association, che ha aperto, di fatto, l’Atlanta Open. Il pubblico l’ha sostenuta dal primo all’ultimo istante e così, alla fine del match, da lei vinto in due set, si è lanciata in un vero e proprio show.

Ha iniziato a ballare e ad agitare il suo notevole lato B, coinvolgendo il pubblico e spronandolo a ballare insieme a lei. Il video della sua sexy performance ha fatto il giro del web e ci ha insegnato, prima di ogni altra cosa, quanto sia importante nello sport divertirsi e fare divertire.