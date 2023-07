Tennis, la tuta si apre proprio lì: la foto scatena il delirio

Tennis, la tuta si è aperta dando inizio ad uno spettacolo che ha lasciato gli utenti a bocca spalancata. Il web è in delirio.

Ad ogni suo post riesce a scatenare le reazioni de follower. Il merito è tutto della sua sensualità incredibile: viso angelico, fisico statuario e sguardo penetrante capace di stregare. Resistere al suo fascino è davvero impossibile. Di recente ha sorpreso i fan con un selfie allo specchio nel quale ha voluto sfoggiare la sua tuta super sexy, facendo girare la testa a moltissime persone.

La 21 di origine ucraina da diverso tempo risiede in Florida, dove si è trasferita con l’intento di migliorarsi nel tennis. Questa è sempre stata la sua passione più grande, sebbene in tempi più recenti sembrerebbe aver deciso di cambiare drasticamente strada. Sul suo profilo Instagram, infatti, hanno iniziato a farsi spazio scatti e video assolutamente mozzafiato, che le hanno permesso di guadagnarsi una certa popolarità.

Angelina Dimova sa alla perfezione come guadagnarsi le simpatie degli utenti. La sua bellezza fuori dal comune ha conquistato tantissimi user e, tra una foto sensuale e l’altra, è riuscita a costruirsi un notevole seguito. Oggi il suo profilo Instagram vanta oltre 670 mila follower, sempre pronti a seguirla del suo lavoro e nella sua quotidianità. Grazie al successo riscosso sui social si è affermata come un’influencer a tutti gli effetti.

Tennis, Angelina Dimova lascia tutti a bocca aperta con il look super sexy

Il tennis non è l’unica passione della splendida Dimova. Oltre al mondo del fitness in generale adora le macchine di lusso, come si può notare dai suoi post. La 22enne appare spesso con costosissime auto ed è anche a capo di un’attività di noleggio tutta sua. Sempre molto attiva sui social, la bella Angelina si mostra ogni giorno nella sua quotidianità, condividendone i momenti salienti con i fan.

Di recente ha lasciato tutti a bocca aperta con un sensualissimo selfie davanti allo specchio, nel quale è possibile vederla con indosso una tuta in stile cut-out che le sta davvero d’incanto. Le sue curve sono in bella mostra e l’outfit mette in risalto la sua forma smagliante. Il look è completato da un carinissimo cappello da spiaggia, abbinato alla tuta.

L’influencer è riuscita, ancora una volta, a mandare in delirio gli utenti dei social. L’immagine apparsa tra le sue storie ha stuzzicato parecchio le loro fantasie. La meravigliosa Angelina è assolutamente raggiante e sa sempre come attirare le loro attenzioni: davanti alla sua bellezza, è impossibile rimanere indifferenti.