Kawasaki Frontale-Bayern Monaco, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Kawasaki Frontale-Bayern Monaco è un’amichevole e si gioca sabato alle 12:00: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Prosegue il tour nipponico del Bayern Monaco, che prima di trasferirsi a Singapore – dove il prossimo 2 agosto è in programma un’altra amichevole di lusso con il Liverpool – affronterà a Tokyo un club della J1 League, il Kawasaki Frontale.

Gli uomini di Thomas Tuchel sono reduci dalla sconfitta per 2-1 con il Manchester City, che mercoledì scorso gli ha regalato il primo dispiacere stagionale. Decisivo un gol del difensore Laporte a quattro minuti dalla fine, subito dopo il momentaneo pareggio di Tel. L’ex allenatore di Psg e Chelsea ne ha ovviamente approfittato per fare degli esperimenti, anche se la rosa non è completa. L’arrivo di Kim, acquistato dal Napoli per 50 milioni di euro, ha sistemato il reparto arretrato, è vero. Ma davanti manca quell’attaccante capace di raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski, che la scorsa estate ha lasciato la Germania per accasarsi al Barcellona. I due grandi obiettivi di mercato del Bayern Monaco non sono più un mistero: destinati ad intensificarsi i contatti con il Tottenham per quell’Harry Kane già a lungo inseguito lo scorso anno, ma dalla Premier League potrebbe arrivare anche Kyle Walker, terzino del City campione d’Europa. Sono dunque giornate frenetiche per i dirigenti del club campione di Germania, che nell’ultima Bundesliga è arrivato davanti al Borussia Dortmund solo grazie alla differenza reti, vincendo l’undicesimo titolo consecutivo.

Non manca molto, intanto, al primo impegno ufficiale del Bayern, che il prossimo 12 agosto sfiderà il Lipsia nella Supercoppa di Germania. Il campionato dei giapponesi è invece in pieno svolgimento: il Kawasaki Frontale è rimasto imbattuto nelle ultime tre giornate ma per il momento occupa un deludente settimo posto in classifica, con una media di poco più di un gol segnato a partita, finora il tallone d’Achille degli uomini di Toru Oniki.

Come vedere Kawasaki Frontale-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Kawasaki Frontale e Bayern Monaco è in programma sabato alle 12:00 al National Stadium di Tokyo, in Giappone, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Thomas Tuchel. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Tuchel, a quanto pare, dovrebbe fare molti cambi rispetto all’amichevole con il Psg. E le possibilità che scocchi l’ora del debutto dell’ex napoletano Kim sono molto alte. La vittoria del Bayern Monaco, ad ogni modo, non dovrebbe essere in discussione. I bavaresi segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol complessivi contro i nipponici.

Le probabili formazioni di Kawasaki Frontale-Bayern Monaco

KAWASAKI FRONTALE (4-3-3): Jung; Yamane, Takai, Kurumaya, Noborizato; Wakizaka, Schmidt, Seko; Ienaga, Yamada, Miyashiro.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Gravenberch; Sané, Musiala, Coman; Gnabry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3