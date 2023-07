Italia-Svezia, Mondiali Femminili: diretta tv, streaming, pronostico

Italia-Svezia è la seconda partita delle azzurre al Mondiale Femminile: dove vederla in tv, streaming, orario e pronostico

Le Ragazze Mondiali vogliono continuare a stupire. Anche se questa volta sarà più difficile del debutto di lunedì scorso contro l’Argentina. Le azzurre di Milena Bertolini affrontano la Svezia, con il sogno di superare il girone con un turno d’anticipo.

Contro le sudamericane ci ha pensato Cristiana Girelli a risolvere la questione: alla juventina sono bastati pochi minuti in campo per decidere il match con un colpo di testa che ha permesso all’Italia, a 3′ dal termine, di portare a casa una sfida complicata. Era prevedibile, ma forse non fino a questo punto. Servirà altro per avere la meglio sulle svedesi, anche se nell’ultimo confronto, quello nella finale di Algarve Cup, solamente ai rigori le azzurre hanno dovuto chinare la testa. Insomma, nonostante quelle che sono le qualità delle nostre avversarie, ce la giochiamo, senza dubbi.

Qualche cambio di formazione, Bertolini, lo potrebbe pure adottare. In mezzo al campo, forse, potrebbe giocare appunto la match winner che nonostante abbia fatto sempre l’attaccante, è stata provata proprio in quella zona del campo. Beh, potrebbe anche succedere che vista la non esaltante prestazione di Giacinti la ct decida di cambiare solamente la punta. Ma noi andiamo per la prima opzione, in questo momento le sensazioni sono queste. Per il resto non dovrebbero esserci altri stravolgimenti. Squadra che vince non si cambia, almeno una volta così si diceva.

Come vedere Italia-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Svezia è il programma sabato 29 luglio alle 9,30 a Wellington. La sfida in questione si potrà vedere sulla Rai – il canale scelto è Rai 1- e in streaming gratis su RaiPlay. Tutte le partite del Mondiale, infine, si potranno seguire in maniera del tutto gratuita sul sito FIFA+.

Il pronostico

Difficile, ma non impossibile. L’Italia vorrebbe chiudere i conti presto e dedicarsi all’ultimo match del girone in programma il 2 agosto con la serenità di essere già agli ottavi. La Svezia contro il Sudafrica ha vinto in rimonta, faticando, all’ultimo secondo. Quindi da quello che senza dubbio è l’appuntamento più difficile del nostro girone potrebbe pure venire fuori un pareggio, in una partita da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Italia-Svezia

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Girelli, Giugliano, Caruso; Bonansea, Giacinti, Beccari.

SVEZIA (4-3-3): Falk; Andersson, Eriksson, Sembrant, Bjorn; Zigiotti Olme, Vinberg, Angeldal; Rolfo, Blomqvist, Jakobsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1