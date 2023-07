I pronostici di giovedì 27 luglio: Conference League e amichevoli

I pronostici di giovedì 27 luglio, oltre all’amichevole tra Juventus e Milan c’è la solita scorpacciata di partite di Conference League.

Il secondo turno di qualificazione alla Conference League è quello che in assoluto coinvolge più squadre, ben 106. Cinquantatré partite spalmate su tre giorni. Scendono in campo quasi tutte oggi, tra cui il Besiktas allenato dall’esperto Senol Gunes.

I bianconeri faranno di tutto per rispondere ai rivali cittadini del Fenerbahçe, che ieri, nella stessa competizione, hanno travolto 5-0 i moldavi dello Zimbru. Previsti almeno tre gol complessivi nel match casalingo con il Tirana. Anche Bodo/Glimt e Paok Salonicco dovrebbero imporsi senza problemi su Bohemians e Beitar Jerusalem, mentre Djurgarden, Hapoel Beer Sheva e Aek Larnaca ipotecheranno con ogni probabilità il passaggio del turno contro Lucerna, Panevezys e Torpedo Zhodino. Più equilibrata, invece, la sfida tra i rumeni del Cluj, allenati dall’italiano Mandorlini, e l’ex squadra di Vincenzo Montella, oggi guidato dall’olandese Kluivert. Impegno ostico, infine, per il Club Brugge, che ospita l’Aarhus.

Pronostici altre partite

Nella notte, in California, andrà in scena una delle classiche della nostra Serie A tra Milan e Juventus. I rossoneri hanno già disputato un’amichevole, perdendo 3-2 contro il Real Madrid, mentre i bianconeri devono ancora debuttare dopo l’annullamento del test con il Barcellona per via di un virus gastrointestinale che ha messo k.o. diversi giocatori blaugrana. La squadra di Pioli è leggermente favoriti in un match in cui entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte.

Vincenti

• Djurgarden (in Djurgarden-Lucerna, Conference League, ore 19:00)

• Hapoel Beer Sheva (in Hapoel Beer Sheva-Panevezys, Conference League, ore 20:00) • AEK Larnaca (in Torpedo Zhodino-AEK Larnaca, Conference League, ore 20:00) • Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Leeds, amichevole, ore 20:45) • Milan o pareggio (in Juventus-Milan, amichevole, ore 04:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bodo/Glimt-Bohemians, Conference League, ore 18:45

• Paok Salonicco-Beitar Jerusalem, Conference League, ore 19:30 • Besiktas-Tirana, Conference League, ore 20:00 • Sporting Cristal-Deportivo Binacional, Liga 1 Perù, ore 22:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Feyenoord-Villarreal, amichevole, ore 19:00

• Club Brugge-Aarhus, Conference League, ore 20:00

• Juventus-Milan, amichevole, ore 04:30

Il “clamoroso”

Pareggio in Cluj-Adana Demirspor, Conference League, ore 19:30