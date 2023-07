Feyenoord-Villarreal, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Feyenoord-Villarreal è un’amichevole e si gioca giovedì alle 19:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Non manca molto al primo impegno ufficiale del Feyenoord, che il prossimo 4 agosto se la vedrà con il Psv Eindhoven nella gara unica che assegna la Supercoppa d’Olanda, denominata Johan Cruijff Schaal. Gli uomini di Arne Slot ci arrivano da campioni in carica.

Hanno letteralmente dominato la scorsa Eredivisie, chiudendo con sette punti di vantaggio nei confronti della seconda classificata, il Psv. In Europa League, invece, l’avventura dei biancorossi si era fermata ai quarti di finale, di nuovo contro quella Roma – ormai una vera e propria bestia nera – che li aveva già battuti un anno prima nella finale di Conference League. Il Feyenoord ha disputato la sua prima amichevole precampionato quasi un mese fa, battendo 3-1 il Pec Zwolle. Quattro giorni dopo si è imposto sul Club Brugge (2-0) ma da allora non ha più vinto. Prima il pareggio a reti bianche con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, poi la sconfitta per 4-2 contro l’Hoffenhaim, club che milita in Bundesliga. Slot in questo mercato ha dovuto dire addio al capitano della sua squadra, il centrocampista turco Kokcu, trasferitosi al Benfica per 25 milioni di euro. Soldi che il club ha prontamente reinvestito: tra gli acquisti più importanti, il trequartista Stengs (arrivato dal Nizza via Anversa) ed il centrocampista Zerrouki, ex Twente. Quest’ultimo dovrebbe partire dal 1′ nel test con il Villarreal, che fa visita al De Kuip di Rotterdam.

Gli spagnoli di Quique Setien hanno iniziato ad allenarsi più tardi rispetto al Feyenoord: la Liga, infatti, comincerà solamente il prossimo 13 agosto.

Due sconfitte in tre partite finora per il Sottomarino Giallo, travolto 6-1 dagli svizzeri del San Gallo e, più recentemente, 3-0 dall’Hannover. In mezzo la vittoria per 3-0 con gli austriaci dell’Altach. Con il mercato ancora aperto, il Villarreal resta un cantiere aperto, anche se pedine come Jackson, Chukwueze e Pau Torres non sono facilmente sostituibili.

Come vedere Feyenoord-Villarreal in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Feyenoord e Villarreal, in programma giovedì alle 19:00 allo stadio “De Kuip” di Rotterdam, nei Paesi Bassi, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della sfida che vede protagonisti gli olandesi di Arne Slot e gli spagnoli di Quique Setien.

Il pronostico

Il Villarreal non ha entusiasmato nelle prime amichevoli e verosimilmente farà fatica contro un Feyenoord già quasi pronto per il primo impegno ufficiale. Gli olandesi sono favoriti in un match in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Villarreal

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Minteh, Timber, Paixao; Dilrosun.

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Femenia, Mandi, Rando, Pedraza; Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Ferrari, Gerard Moreno, Blanco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1