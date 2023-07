Cerezo Osaka-PSG è un’amichevole e si gioca venerdì alle 12:20: statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il caso Mbappé sembra aver influito negativamente sui suoi compagni di squadra del Psg, che nella loro prima tappa della tournée giapponese – affrontata senza il giocatore più rappresentativo, rimasto a Parigi con gli altri fuori rosa – non sono andati al di là di un pareggio con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (0-0).

Luis Enrique, nuovo tecnico dei parigini, ha schierato Marco Asensio come falso nueve, ma non è stata la stessa cosa. La sensazione è che l’allenatore spagnolo, tornato alla guida di un club dopo l’esperienza con la nazionale spagnola – non potrà lavorare con serenità fino a quando la proprietà non avrà trovato una soluzione, chiaramente condivisa con lo stesso Mbappé e il suo entourage. Di rinnovo non se ne parla, il Psg l’ha messo sul mercato ed aveva accettato l’offerta di 300 milioni pervenuta dai sauditi dell’Al-Hilal ma l’attaccante ha rifiutato. In attesa di capire cosa succederà da qui alle prossime settimana, e soprattutto se l’ex Monaco sarà reintegrato, i campioni di Francia in carica affronteranno altre due amichevoli in Giappone, contro i locali del Cerezo Osaka e l’Inter. I nipponici sono momentaneamente quinti nella classifica della J1 League, che è in pieno svolgimento.

La vetta, occupata dal Vissel Kobe, non è lontanissima: dista nove lunghezze, ma l’obiettivo più realistico degli uomini allenati da Akio Kogiku è la qualificazione alla prossima AFC Champions League. La maggior parte dei punti il Cerezo Osaka li ha conquistati davanti al proprio pubblico, seppur con il minimo sforzo visto che ha uno degli attacchi interni meno prolifici tra le squadre che occupano la parte sinistra del massimo campionato giapponese.

Come vedere Cerezo Osaka-PSG in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Cerezo Osaka e PSG è in programma venerdì alle 12:20 al Nagai Stadium di Osaka, in Giappone, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming per l’Italia sul canale You Tube “Cronache di spogliatoio”, sito molto attivo soprattutto sui social network.

Il pronostico

Il Psg in questo momento è un cantiere aperto ma per Luis Enrique sarà importante vincere e convincere in questa seconda amichevole. In primis per mettere a tacere le prime critiche che si sono sollevate dopo il deludente pareggio con l’Al-Nassr. Ipotizziamo una vittoria dei parigini in un match che stavolta riserverà almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cerezo Osaka-PSG

CEREZO OSAKA (4-4-2): Yang; Maikuma, Shindo, Toriumi, Funaki; Croux, Kagawa, Kida, Uejo; Leo, Kato.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Kimpembe; Ugarte, Verratti, Vitinha; Carlos Soler, Asensio, Neymar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3