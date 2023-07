Roma-Braga, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Braga è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La seconda parte del ritiro precampionato della Roma, ormai da qualche anno, viene svolta nella ventilata e poco afosa regione portoghese dell’Algarve. Ed è qui che i giallorossi tradizionalmente affrontano le prime amichevoli, spesso contro squadre locali. Stavolta si parte col botto, visto che a testare la condizione degli uomini di José Mourinho sarà l’insidioso Braga, reduce dal terzo posto in Primeira Liga, il massimo campionato lusitano.

I biancorossi lo scorso inverno affrontarono la Fiorentina in Conference League ma delusero le attese, perdendo nettamente la gara d’andata e compromettendo la qualificazione al turno successivo. Quest’anno hanno l’opportunità di giocare in Champions League, in virtù del piazzamento raggiunto nella passata stagione, ma per accedere alla fase a gironi dovranno superare un preliminare. Con un impegno così importante ormai alle porte, il Braga avrà sicuramente più benzina nelle gambe rispetto ai capitolini, avendo cominciato la preparazione in anticipo. Sono infatti già quattro le amichevoli giocate da Horta e compagni: finora solo vittoria per gli uomini guidati da Artur Jorge, che si sono imposti su Torreense, Boavista, Cardiff e Bristol Rovers, segnando 10 gol complessivi e subendone 2.

Per la Roma invece solo due sgambate contro Boreale e Latina, battute rispettivamente 4-0 e 6-0. Mourinho, che attende impaziente rinforzi dal mercato – finora sono arrivati N’Dicka e Aouar a parametro zero, Kristensen in prestito – dovrebbe riproporre la coppia Dybala-Belotti, apparsa ispirata nell’ultima amichevole. Non ci sarà ovviamente Abraham, che si è infortunato nell’ultima giornata della scorsa Serie A e ne avrà ancora per diversi mesi.

Come vedere Roma-Braga in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Roma e Braga è in programma mercoledì alle 21:00 all’Estadio Municipal di Albufeira, in Portogallo, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di José Mourinho. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Primo test attendibile per i giallorossi, che affrontano una squadra già “pronta”: il Braga tra pochi giorni sarà protagonista nel terzo turno di qualificazione alla Champions League ed è decisamente più avanti nella preparazione. Per i bookmaker la Roma resta favorita, ma noi ci andremo più cauti, ipotizzando una sfida intensa ma da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Roma-Braga

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Belotti.

BRAGA (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; A. Horta, R. Horta, Mendes; Niakaté, Saatçi, Carvalho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1