Real Madrid-Manchester United è un’amichevole e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 02:30: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Il “menù” del Soccer Champions Tour questa notte propone una succulenta sfida tra Real Madrid e Manchester United, tra le classiche più affascinanti del calcio internazionale.

I Blancos di Carlo Ancelotti, che al termine della prossima stagione inizierà un’intrigante avventura come commissario tecnico del Brasile, sono reduci da un’altra amichevole di lusso con il Milan, giocata nella notte tra domenica e lunedì a Pasadena, in California, e terminata con un pirotecnico 3-2 a favore dei madrileni. Sotto 2-0 nel primo tempo, il Real Madrid si è scatenato nella ripresa: Valverde ha realizzato una doppietta nel giro di soli due minuti riportando il risultato in parità e ad una manciata di minuti dalla fine c’ha pensato il solito Vinicius a regalare la prima vittoria stagionale al suo mentore Ancelotti.

Di amichevoli il Manchester United ne ha invece giocate già quattro: in Europa i Red Devils hanno avuto la meglio su Leeds (2-0) e Lione (1-0), mentre negli Stati Uniti finora hanno affrontato Arsenal, battuto 2-0, e Wrexham.

Contro quest’ultimo, tuttavia, sono scesi in campo quasi esclusivamente solo giocatori dell’Under 23, rimediando la prima sconfitta (1-3) del loro precampionato. L’ultimo precedente tra Real e United risale al 2018, con i due club che si affrontarono proprio in amichevole e sempre negli Usa. In quell’occasione ad avere la meglio furono gli inglesi, che si imposero 2-1 a Miami. Per rintracciare l‘ultimo confronto ufficiale bisogna tornare indietro fino al 2013, in Champions League. Ancelotti dovrebbe schierare nuovamente Bellingham nel ruolo di trequartista, con Joselu – arrivato dall’Espanyol – e Vinicius coppia d’attacco. Anche Erik ten Hag darà spazio ai nuovi acquisti, Onana e Mount.

Come vedere Real Madrid-Manchester United in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Real Madrid e Manchester United è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 all’NRG Stadium di Houston, negli Stati Uniti, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti Blancos e Red Devils. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201).

Il pronostico

Tra le due chi ha brillato di più in queste amichevoli è sicuramente il Manchester United, intenzionato a partire il piede giusto. I Red Devils hanno fatto bene soprattutto nella propria metà campo, tenendo la porta inviolata contro Leeds, Lione e Arsenal. Improbabile che ci riescano anche contro il Real Madrid, in un match che dovrebbe riservare spettacolo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester United

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Mount; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2