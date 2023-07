I pronostici di mercoledì 26 luglio: Champions League, Conference League e amichevoli

I pronostici di mercoledì 26 luglio, non solo coppe: in giro per il mondo si giocano alcune interessanti amichevoli di lusso.

Proseguono a spron battuto i turni preliminari in Champions League e Conference League: nella massima competizione europea si completa il quadro delle gare d’andata del secondo turno di qualificazione.

Il Ludogorets, dopo la grande paura contro i kosovari del Ballkani, non dovrebbe correre rischi con l’Olimpia Lubiana, mentre è previsto grande equilibrio tra Sheriff Tiraspol e Maccabi Haifa, due squadre che hanno buone possibilità di arrivare a giocare la fase a gironi della coppa più importante. Occhio ai faroensi del Klaksvik, che nel primo turno si sono presi lo scalpo del Ferencvaros: l’Hacken è avvisato. In Conference League riflettori puntati sul Fenerbahçe di Edin Dzeko: possibile goleada ai moldavi dello Zimbru. Favorite anche Struga e Neman Grodno, rispettivamente su Buducnost e Balzan.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Svizzera, dove il Lugano va a caccia di punti pesanti in casa dello Stade Ls Ouchy. Tante, infine, le amichevoli di lusso in giro per il mondo. In Giappone non lesineranno spettacolo Bayern Monaco e Manchester City, mentre negli Stati Uniti si sfidano Real Madrid e Manchester United: entrambe dovrebbero andare a segno.

Vincenti

• Struga (in Struga-Buducnost, Conference League, ore 17:00)

• Aris (in Aris Limassol-Bate Borisov, Champions League, ore 19:00) • Neman Grodno (in Neman Grodno-Balzan, Conference League, ore 20:00) • Lugano (in Stade Ls Ouchy-Lugano, Super League svizzera, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Midtjylland-Progres, Conference League, ore 18:45

• Fenerbahçe-Zimbru, Conference League, ore 20:00 • Klaksvik-Hacken, Champions League, ore 20:45 • Arsenal-Barcellona, amichevole, ore 04:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bayern Monaco-Manchester City, amichevole, ore 12:30

• Stella Rossa-Fiorentina, amichevole, ore 20:00

• Real Madrid-Manchester United, amichevole, ore 02:30

Il “clamoroso”

Pareggio in Sheriff Tiraspol-Maccabi Haifa, Champions League, ore 19:00