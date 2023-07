Mondiali femminili, dominio USA: ecco le calciatrici più pagate al Mondo

Mondiali femminili, è in corso proprio in questi giorni la manifestazione in Australia e Nuova Zelanda: ecco chi sono le calciatrici più pagate al Mondo

I Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda sono iniziati lo scorso 20 luglio e si chiuderanno il prossimo 20 agosto. Un mese di partite, con l’Italia che è impegnata nel gruppo G insieme ad Argentina – battuta uno a zero al debutto – Svezia e Sudafrica.

E saranno proprio le svedesi le prossime avversarie delle azzurre di Milena Bertolini: si gioca sabato mattina alle 9,30 e si spera possa arrivare il passaggio del turno anticipato. Assai difficile, ovviamente, ma non impossibile: insomma, le azzurre se la giocano. Da un anno a questa parte, inoltre, anche le calciatrici italiane hanno conquistato il professionismo. Quindi ci sono dei diritti che prima non c’erano. Un passo avanti, enorme, per tutto il movimento femminile del Bel Paese anche se, c’è da dirlo chiaramente, a livello di stipendi siamo lontani anni luce da quelli che sono i soldi che circolano in altre parti del Mondo. Normale, senza dubbio, e sinceramente mai si arriverà a toccare i soldi che ad esempio prendono le calciatrici statunitensi. Più di uno nel corso di questi anni si è chiesto quali sono le calciatrici più pagate al Mondo. Bene, mistero svelato, Forbes ha stilato la classifica delle prime dieci.

Mondiali femminili, ecco chi sono le più pagate

C’è una grossa prevalenza americana. Nove su dieci: gli Stati Uniti puntano a vincere il terzo Mondiale di fila e lo fanno con la consapevolezza di essere la squadra favorita. E gli stipendi sono proporzionati ai risultati che fino al momento sono arrivati.

Partiamo, quindi, dal decimo posto, occupato da Sofia Huertha, con uno stipendio di 1,3milioni di dollari. Scendo di una posizione troviamo Rosa Lavelle, 1,4 milioni, e poi all’ottavo posto c’è Linesy Horan, con 1,5. In tutta questa classifica, comunque, ci sono come detto nove americane. Ma andiamo a scoprire adesso quali sono le prime tre di questa speciale graduatoria. Al terzo posto, nel gradino più alto del podio, c’è l’unica non americana, vale a dire Alexia Putellas, giocatrice spagnola del Barcellona e due volte pallone d’oro, che ha uno stipendio stimato in 4 milioni di dollari. Meno di Rapinoe, che si porta a casa ogni anno 7 milioni e meno di Alex Morgan, che con 7,1milioni è la calciatrice più pagata del Mondo.