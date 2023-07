Arsenal-Barcellona è un’amichevole e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 04:30: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Nel 2006 queste due squadre si contesero la coppa più ambita, la Champions League, con il Barcellona di Ronaldinho e Deco che ebbe la meglio in rimonta nella finale di Parigi, spezzando il sogno dell’Arsenal di vincere la prima coppa dalle grandi orecchie della sua storia. I Gunners potranno riprovarci nella prossima stagione, che coincide con il loro ritorno nella manifestazione più prestigiosa, giocata l’ultima volta nella stagione 2016-17.

Per ora, quella con i blaugrana di Xavi – sì, c’era anche lui in quel Barcellona che si laureò per la seconda volta campione d’Europa – è solamente un’amichevole di lusso nell’ambito del Soccer Champions Tour, che vede protagoniste, oltre a Manchester United e Real Madrid (in campo qualche ora prima) anche Juventus e Milan. Per il Barça si tratta della prima uscita da quando si trova negli Stati Uniti. In realtà Lewandowski e compagni avrebbero dovuto affrontare i bianconeri di Massimiliano Allegri sabato scorso ma un virus gastrointestinale ha messo k.o. praticamente l’intera rosa, costringendo il club a chiedere l’annullamento del match. Sarà invece il quarto test per i londinesi, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Manchester United (l’Arsenal è stato poi battuto anche ai rigori).

In precedenza gli uomini di Mikel Arteta avevano travolto una rappresentativa dell’MLS, il massimo campionato nordamericano, con un roboante 5-0.

Solo un pareggio (1-1) nei primi giorni di ritiro contro il Norimberga. Gunners che in ogni caso sono nettamente avanti nella preparazione rispetto ai catalani, dovendo affrontare il primo impegno ufficiale (il Community Shield) il prossimo 6 agosto contro il Manchester City di Haaland e Guardiola. Arteta deve fare a meno dei soli Nelson e Zinchenko, mentre per quanto riguarda l’undici messo in campo da Guardiola le incognite sono indubbiamente numerose. Sicuri assenti Koundé, Balde, Garcia e Romeu, ancora alle prese con il virus.

Come vedere Arsenal-Barcellona in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Arsenal e Barcellona è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 al SoFi Stadium di Los Angeles, negli Stati Uniti, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonisti i Gunners e i blaugrana. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201).

Il pronostico

La differenza di condizione potrebbe fare la differenza in un’amichevole che ad ogni modo dovrebbe vedere entrambe le squadre a segno. Arsenal leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Arsenal-Barcellona

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Timber, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Inigo Martinez, Marcos Alonso; Gundogan, Kessié, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1