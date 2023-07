Al Nassr-Inter, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Al Nassr-Inter è un’amichevole e si gioca giovedì alle 12:20: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, formazioni, pronostici.

Dopo le sgambate con Lugano e Pergolettese, l’Inter è partita per il Giappone dove nella prima vera amichevole riabbraccerà subito una delle sue colonne portanti delle ultime stagioni, Marcelo Brozovic, che come tanti altri suoi colleghi non se l’è sentita di rifiutare il ricco contratto proposto dall’Al-Nassr, ambizioso club della Saudi Pro League in cui dallo scorso dicembre milita anche Cristiano Ronaldo.

L’addio del regista croato si va ad aggiungere a quelli di Onana, Lukaku, Skriniar e Dzeko, tutti protagonisti indiscussi della passata stagione, che ha visto i nerazzurri vincere due trofei (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) ed arrivare in finale di Champions League, persa 1-0 con il Manchester City di Haaland e Guardiola. In questo momento l’Inter è un work in progress, con Simone Inzaghi ansioso di capire quali saranno i prossimi rinforzi. Il reparto più carente è sicuramente l’attacco: dopo il fallimento della trattativa per riportare Lukaku in Italia, non può certo bastare il solo Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. Il tecnico è in ansia anche per la porta: il sostituto di Onana, finito al Manchester United, dovrebbe essere Sommer, ma non c’è ancora l’accordo con il Bayern Monaco per l’estremo difensore svizzero. Contro l’Al-Nassr a guardia dei pali potrebbe esserci il figlio d’arte Stankovic, mentre tra gli osservati speciali ci saranno i nuovi acquisti Bisseck e Frattesi, probabili titolari insieme a Thuram, che farà coppia con Lautaro.

Ronaldo e compagni hanno già disputato diverse amichevoli nelle ultime settimane, l’ultima con il Psg, in cui sono riusciti ad evitare la sconfitta (0-0). Da dimenticare invece le uscite con Celta Vigo e Benfica, che hanno rifilato nove gol complessivi ai gialloblù. Il tecnico Luis Castro schiererà sia CR7 che Brozovic, ma resteranno in panchina Fofana e Alex Telles.

Come vedere Al Nassr-Inter in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Al-Nassr e Inter è in programma giovedì alle 12:20 al Nagai Stadium di Osaka, in Giappone, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagoniste l’Inter e la squadra di Cristiano Ronaldo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

Il pronostico

L’Al-Nassr in queste prime uscite ha mostrato delle lacune difensive non indifferenti ma si tratta in ogni caso di una squadra in costruzione. Poco credibile anche il pareggio a reti bianche con il Psg, visto che Luis Enrique ha messo in campo una formazione sperimentale. L’Inter risentirà ancora dei carichi di lavoro, nonché del lungo viaggio, ma dovrebbe comunque avere la meglio sui sauditi, chiudendo in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Inter

AL-NASSR (4-4-2): Al-Aqidi; Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami; Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb; Talisca, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2