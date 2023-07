Stella Rossa-Fiorentina, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Stella Rossa-Fiorentina è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 20:00: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Le amichevoli contro Parma e Catanzaro hanno dato solo in parte le risposte che Vincenzo Italiano cercava riguardo alla condizione atletica dei suoi uomini, nonché dei progressi dal punti di vista tattico. La Fiorentina ha pareggiato con gli emiliani (1-1) nel primo test precampionato e domenica scorsa ha battuto 3-0 i calabresi, anche se i gol sono arrivati tutti nella ripresa, quando il tecnico dei giallorossi Vivarini ha tolto dal campo tutti i titolari.

La Viola, insomma, si è vista solo a sprazzi. In realtà a tenere banco sono stati gli aspetti extrasportivi, con i tifosi che hanno rumoreggiato a causa del mancato rilascio del certificato di agibilità delle mini-tribune del nuovo Viola Park, il centro sportivo appena inaugurato e che ospita il ritiro di Biraghi e compagni. Tornando alle cose di campo, Italiano ha schierato per ben due volte titolare il giovane Amatucci, che potrebbe essere riproposto anche nella notte di Belgrado, dove la Fiorentina disputerà la terza amichevole nel giro di due settimane contro la Stella Rossa nel mitico stadio Marakana. Primo test di livello internazionale per i gigliati, che sono ancora in attesa di capire se disputeranno per il secondo anno consecutivo la Conference League. Se la Juventus, infatti, dovesse essere sanzionata dalla Uefa con un anno di stop dall’Europa, a subentrare sarebbero i toscani, che sono arrivati ottavi nello scorso campionato. In attacco si candida per una maglia da titolare Cabral, con Jovic non al meglio dopo la botta rimediata nel test con il Catanzaro.

Dal 1′ potrebbe partire anche Arthur, appena arrivato dalla Juventus. Sono rimasti a Firenze invece Nico Gonzalez e Amrabat, rientrati solo lunedì dalle vacanze. Il marocchino è sul mercato e nelle ultime ore si è fatto avanti il Manchester United, disposto a sborsare 25 milioni più bonus per portarlo in Inghilterra. La Stella Rossa, allenata dall’israeliano Barak Bakhar, finora ha vinto tutte le amichevoli disputate, non segnano mai meno di due gol.

Come vedere Stella Rossa-Fiorentina in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Stella Rossa e Fiorentina, in programma mercoledì alle 20:00 allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, in Serbia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della sfida che vede protagonisti i biancorossi di Barak Bakhar e la Viola di Vincenzo Italiano.

Il pronostico

La Fiorentina dovrà dimostrare qualcosa in più contro un avversario che è apparso già in palla e che debutterà in campionato domenica prossima. Restando lontani dal risultato, immaginiamo una partita da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Fiorentina

STELLA ROSSA (3-4-1-2): Popovic; Dragovic, Mijailovic, Erakovic; Mitrovic, Ivanic, Stamenic, Bukari; Kangwa; Olayinka, Krasso.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Cabral.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2