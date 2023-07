Paola Egonu, se soffri di vertigini non guardare: scollatura da record

Paola Egonu, se soffri di vertigini non guardare l’ultimo video condiviso dalla campionessa di pallavolo: la scollatura è da record.

L’atleta è sempre più lanciata sui social e, di recente, ha deliziato i fan con un video che ha messo molti di questi ultimi a dura prova. Meglio non guardare, se soffri di vertigini: il rischio è di perdersi nella scollatura profonda sfoggiata dalla giocatrice di pallavolo, da poco tornata in Italia, dove al momento milita nel Vero Volley di Milano. L’immagine ha scatenato subito le reazioni dei fan.

Negli ultimi mesi Paola Egonu ha attirato parecchio le attenzioni, non solo degli appassionati di pallavolo, ma del pubblico più in generale. Dopo essersi trasferita in Turchia per giocare con il VakifBank nella stagione 2022-2023, ha fatto molto parlare di sé per le sue recenti dichiarazioni sul razzismo in Italia. A questa hanno fatto seguito la partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice.

La pallavolista grazie al suo charme e, durante il suo monologo, ha catturato tutti con le sue parole. A distanza di qualche tempo, è arrivato il grande annuncio: Egonu ha fatto ritorno in Italia ed è entrata nel Vero Volley di Milano. Una nuova avventura, iniziata dopo essersi aggiudicata la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League insieme al VakifBank.

Paola Egonu lascia i follower a bocca aperta con il suo costume: una dea in mezzo al mare

Un traguardo dopo l’altro, quindi, per la campionessa che nel corso degli anni ha portato a casa numerosi successi. Sui social, Paola condivide sempre la sua quotidianità e i suoi pensieri con i follower, tenendoli aggiornati non solo sulla sua carriera di pallavolista, ma anche sulla vita di tutti i giorni. Lo sport, infatti, non è la sua unica passione: da qualche tempo ha iniziato a lavorare come modella, collaborando in particolare con Armani.

Gli impegni sono sempre tanti per l’atleta la quale, tuttavia, in questi giorni si è concessa una meritata vacanza al mare. Su Instagram la meravigliosa Paola ha postato un video in cui è possibile vederla mentre si gode il sole insieme alla sua amica e collega, Giuditta Lualdi, a bordo di una barca. Nel breve filmato, le due si divertono a suon di musica: un “siparietto” riuscito a strappare un sorriso ai follower.

A questi ultimi non è di certo sfuggita la mise della campionessa. Paola indossa un costume intero bianco, caratterizzato da una scollatura molto generosa, che le sta divinamente e che mette in perfetto risalto la sua bella silhouette. Nel video l’atleta è più raggiante che mai e, viste le sue risate, possiamo dire che di sicuro si sta divertendo durante questi giorni di relax, prima di ricominciare con gli allenamenti.