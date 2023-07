Tennis, gonnellina dispettosa | Visione inaspettata: fan in delirio

Tennis, la gonnellina “dispettosa” ha scatenato le reazione dei fan: davanti ad una visione simile, è impossibile mantenere la calma.

Il tennis è da sempre la sua passione più grande e la meravigliosa atleta può contare sul supporto e l’affetto di tantissimi fan, che ha saputo conquistare non solo con le sue doti sul campo ma anche per merito del suo incredibile fascino. Molto attiva sui social, qui condivide sempre scatti da togliere il respiro, che l’hanno resa una vera e propria star. Di recente i follower si sono rifatti gli occhi davanti ad una visione inaspettata: semplicemente da sogno.

La giocatrice russa si è fatta strada sul campo da tennis aggiudicandosi la vittoria del suo primo torneo WTA nel 2011, nel doppio femminile. Nel singolare, invece, ha ottenuto il suo primo titolo nel 2014, anno in cui si è anche affermata al suo best ranking alla posizione numero 71 della classifica mondiale. La meravigliosa Vitalia Diatchenko, oggi, si trova al 279esimo posto.

Negli ultimi tempi la 32enne ha attirato parecchio l’attenzione dei tifosi. Non solo per la sua carriera di sportiva, ma anche per le irresistibili foto che condivide sui social. Il suo profilo Instagram, in particolare, è una vetrina di scatti da perdere letteralmente la testa: il suo charme è a dir poco esagerato e lei stessa non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie degli utenti.

Tennis, Vitalia Diatchenko fa sognare i fan in mise sportiva: il dettaglio non sfugge

Una bellezza naturale, dai capelli bruni e gli occhi azzurri, profondi e in grado di stregare chiunque. Vitalia ha fatto breccia nel cuore di molti utenti e, su Instagram, può vantare un account seguito da oltre 70 mila persone. Qui condivide spesso momenti di quotidianità, tra viaggi in giro per il mondo e uscite in cui sfoggia i suoi meravigliosi look. Classe e sensualità sono le parole d’ordine dell’affascinante tennista.

Non mancano ovviamente i contenuti in cui appare durante match e allenamenti. Inoltre, la giocatrice è spesso protagonista di incantevoli servizi fotografici, nei quali mette in mostra tutta la sua bellezza, come nel caso dell’immagine che vi proponiamo. Vitalia – che da qualche tempo a questa parte ha iniziato a collaborare con alcuni brand di abbigliamento sportivo – ha posato per una serie di scatti semplicemente fantastici.

In quello che potete vedere qui sopra, indossa un completo da tennis bianco, che le sta davvero meravigliosamente. I capelli sono raccolti in una coda e a completare il look c’è un cappellino con visiera, mettendo in risalto il suo bellissimo viso. La gonnellina “dispettosa”, finita con l’alzarsi per il vento, è solo la ciliegina sulla torta: il dettaglio non è di certo sfuggito ai follower, rimasti a bocca spalancata.