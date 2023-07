I pronostici di domenica 23 luglio: Eliteserien, Brasileirao e amichevoli

I pronostici di domenica 23 luglio: nella notte italiana il Milan sfida il Real Madrid a Pasadena. Amichevoli anche per Lazio e Fiorentina.

In California, in tournée, ci sono anche Real Madrid e Milan, che nella notte italiana (4:00) si sfideranno in un’amichevole di lusso a Pasadena, lo stadio della finale di Usa ’94. I rossoneri si stanno sbizzarrendo sul mercato dopo l’onerosa cessione di Tonali al Newcastle: l’ultimo arrivato è l’attaccante Okafor, acquistato dal Salisburgo, nota fucina di talenti.

Il test con il Real Madrid, allenato da un indimenticato ex come Carlo Ancelotti, dovrebbe in ogni caso riservare emozioni e spettacolo. Non hanno lo stesso fascino, ma si preannunciano prolifiche anche le amichevoli di Lazio e Fiorentina, impegnate contro una formazione di Serie C, la Triestina, e una di Serie B, il Catanzaro. In mattinata, in Thailandia, va in scena un match tra due squadre inglesi, Tottenham e Leicester, entrambe deluse dall’esito della scorsa stagione: ci aspettiamo almeno una rete per parte.

Pronostici altre partite

In Brasile si giocano le altre partite di campionato, con il Botafogo capolista che cercherà di mantenere invariato il distacco dal secondo posto.

Forte di ben 11 punti di vantaggio, i bianconeri guidati da Bruno Lage dovrebbero ottenere l’ennesima vittoria, la sesta stagionale in trasferta, contro un pericolante Santos. Probabile successo anche per il sorprendente Bragantino, che davanti al proprio pubblico ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Si gioca anche in Danimarca e in Norvegia: l’Aarhus è favorito sul Vejle, mentre lo Stromsgodset dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Vincenti

• Aarhus (in Aarhus-Vejle, Superligaen, ore 14:00)

• Stromsgodset o pareggio (in Stromsgodset-Rosenborg, Eliteserien, ore 19:15) • Bragantino (in Bragantino-Internacional, Brasileirao, ore 21:00) • Botafogo (in Santos-Botafogo, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Yokohama Marinos-Manchester City, amichevole, ore 12:00

• Odense-Randers, Superligaen, ore 16:00 • Lazio-Triestina, Eliteserien, ore 17:00

• Real Madrid-Milan, amichevole, ore 04:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Tottenham-Leicester, amichevole, ore 12:00

• Haugesund-Lillestrom, Eliteserien, ore 17:00

• Fiorentina-Catanzaro, amichevole, ore 18:45

Il “clamoroso”

Pareggio in Rosario Central-River Plate, Liga Profesional, ore 02:00